Estos son los autos que pueden quedar libres de verificación gracias a este tipo de placas
Este reconocimiento no es automático: cada vehículo debe demostrar su valor histórico y cumplir con los requisitos
En 2026, el Gobierno de México confirmó que los vehículos con 30 años o más de antigüedad podrán solicitar placas de auto antiguo o históricas, un trámite que reconoce su valor histórico y les da beneficios como exención de verificación vehicular y del programa “Hoy No Circula” en varias entidades del país.
Para obtener estas placas, tu automóvil debe tener registrado fecha de modelo 1996 o anterior, conservar al menos el 80 % de sus partes originales, incluyendo carrocería y motor, y aprobar un dictamen técnico de originalidad emitido por el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIITEC) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
¿Cómo y dónde tramito placas de auto antiguo en 2026?
Los autos que obtienen placas de auto antiguo tienen ventajas importantes frente a otros vehículos:
- Exención de verificación vehicular, siempre que se mantenga en buen estado y conserve su configuración original.
- No entran al programa Hoy No Circula, permitiendo circular diariamente en zonas donde aplica esta restricción.
- Reconocimiento oficial como vehículo histórico, lo que puede incrementar su valor en el mercado y facilitar seguros especiales.
Requisitos oficiales para autos con placas históricas
Los autos modelo 1996 o anteriores son elegibles, siempre y cuando pasen la revisión técnica correspondiente. Algunos ejemplos de vehículos que cumplen con los 30 años o más son:
- Chevy Pop y otros Chevy clásicos
- Ford Explorer (primera y segunda generación)
- Dodge Neon y Dodge Stratus generaciones antiguas
- Volkswagen Jetta (tercera generación en México)
- Volvo 850, Jaguar XJ-Series, Porsche 911 (993)
- BMW Z3 y otros de la serie clásica
Este reconocimiento no es automático: cada vehículo debe demostrar su valor histórico y cumplir con los requisitos del trámite ante la Secretaría de Movilidad (Semovi).