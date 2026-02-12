Estos son los autos que pueden quedar libres de verificación gracias a este tipo de placas

En 2026, el Gobierno de México confirmó que los vehículos con 30 años o más de antigüedad podrán solicitar placas de auto antiguo o históricas, un trámite que reconoce su valor histórico y les da beneficios como exención de verificación vehicular y del programa “Hoy No Circula” en varias entidades del país.

Para obtener estas placas, tu automóvil debe tener registrado fecha de modelo 1996 o anterior, conservar al menos el 80 % de sus partes originales, incluyendo carrocería y motor, y aprobar un dictamen técnico de originalidad emitido por el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIITEC) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

¿Cómo y dónde tramito placas de auto antiguo en 2026?

Los autos que obtienen placas de auto antiguo tienen ventajas importantes frente a otros vehículos:

Exención de verificación vehicular, siempre que se mantenga en buen estado y conserve su configuración original. No entran al programa Hoy No Circula, permitiendo circular diariamente en zonas donde aplica esta restricción. Reconocimiento oficial como vehículo histórico, lo que puede incrementar su valor en el mercado y facilitar seguros especiales.

Requisitos oficiales para autos con placas históricas

Los autos modelo 1996 o anteriores son elegibles, siempre y cuando pasen la revisión técnica correspondiente. Algunos ejemplos de vehículos que cumplen con los 30 años o más son:

Chevy Pop y otros Chevy clásicos

Ford Explorer (primera y segunda generación)

Dodge Neon y Dodge Stratus generaciones antiguas

Volkswagen Jetta (tercera generación en México)

Volvo 850, Jaguar XJ-Series, Porsche 911 (993)

BMW Z3 y otros de la serie clásica

Este reconocimiento no es automático: cada vehículo debe demostrar su valor histórico y cumplir con los requisitos del trámite ante la Secretaría de Movilidad (Semovi).