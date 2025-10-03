Madrugada de violencia en Zacatecas deja bloqueos y autos incendiados

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Una madrugada caótica se registró en Zacatecas, donde las autoridades se mantienen herméticas tras los enfrentamientos entre grupos armados rivales en las carreteras federales 45 y 49, que unen a varios municipios, y donde se reportaron balaceras, bloqueos y vehículos incendiados , así lo compartió el director de Área Informativa, Ángel Martínez, en entrevista para Así las Cosas con Gabriela Warkentin.

En Fresnillo, civiles armados despojaron de sus vehículos a particulares, provocando caos y dejando al menos nueve unidades incendiadas.

Municipios afectados por la violencia

Los hechos violentos también se extendieron a Calera de Víctor Rosales, Enrique Estrada, Ciudad Cuauhtémoc, Sombrerete, Río Grande y Villanueva, donde se registraron bloqueos y ataques en distintos puntos carreteros.

Trascendió que en el tramo de Sombrerete hacia Río Grande fueron despojados más de 25 vehículos a sus propietarios con lujo de violencia, para después ser incendiados en plena vía.

Zacatecas bajo tensión, a horas de la comparecencia de su titular de Seguridad

Aunque en Fresnillo se había registrado cierta calma en semanas recientes, la madrugada de este viernes devolvió la tensión al municipio. Incluso, elementos militares reconocieron que desconocen cómo se coordinaron tantos ataques en tan poco tiempo, señaló el periodista.

Este repunte de violencia ocurre horas antes de que el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, general Arturo Medina Mayoral, comparezca ante el Congreso estatal para rendir cuentas sobre la estrategia en la entidad.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado cifras oficiales sobre daños, personas lesionadas o detenidas. y resaltó que las carreteras continúan bloqueadas en algunos tramos y se realizan trabajos para el retiro de vehículos calcinados, detalló el periodista.

