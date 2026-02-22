Air Canada suspende operaciones a Puerto Vallarta por bloqueos y violencia en Jalisco

La aerolínea Air Canada anunció la suspensión temporal de sus vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta debido a la situación de seguridad que se vive en Jalisco tras los hechos violentos registrados el domingo 22 de febrero de 2026. La línea aérea señaló que la medida es preventiva mientras monitorea el desarrollo de los acontecimientos y se mantiene en contacto con las autoridades locales.

Air Canada detiene vuelos a Puerto Vallarta por seguridad tras violencia en Jalisco

De acuerdo con el comunicado oficial publicado en la red social X, la suspensión aplica “debido a una situación de seguridad en curso que está afectando al aeropuerto de Puerto Vallarta”. Air Canada recomendó a sus pasajeros verificar el estado de sus vuelos en el sitio oficial antes de acudir al aeropuerto y precisó que notificará directamente cualquier cambio en los itinerarios conforme se reporte más información.

Due to an ongoing security situation in Puerto Vallarta impacting the @VallartaAirport, Air Canada has temporarily suspended operations there today. We are monitoring the situation and in contact with local authorities who are working to resolve the issue. (1/2) pic.twitter.com/BqV0hGIL4l — Air Canada (@AirCanada) February 22, 2026

Qué dicen las autoridades y Air Canada sobre la suspensión de vuelos en Puerto Vallarta

La medida se da en medio de un clima de bloqueos carreteros, actividades delictivas y movilidad restringida que ha impactado la región turística de Jalisco luego de que un operativo federal resultara en la muerte del líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, detonando reacciones violentas en zonas urbanas y carreteras. Varias aerolíneas han ajustado o cancelado vuelos a Puerto Vallarta y también a Guadalajara como resultado de la situación de seguridad.

Autoridades locales han emitido recomendaciones para que residentes y turistas permanezcan en lugares seguros y eviten desplazamientos innecesarios, mientras las fuerzas de seguridad trabajan para estabilizar la región. La suspensión de operaciones aéreas de Air Canada continuará hasta que las condiciones lo permitan y se restablezca la seguridad en el acceso al aeropuerto y sus alrededores.