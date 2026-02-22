Muere El Mencho: Embajada de Estados Unidos pide a sus ciudadanos refugiarse por operativo y bloqueos en Jalisco

Tras la muerte de “El Mencho” durante un operativo militar en Jalisco, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos tras los operativos militares y bloqueos registrados en distintos puntos de México. La advertencia incluye al estado de Jalisco, específicamente Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala, así como regiones de Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León.

La notificación se da en el contexto de operaciones de seguridad en curso y reportes de bloqueos carreteros y actividad delictiva vinculada a recientes hechos violentos. Las autoridades estadounidenses pidieron a sus ciudadanos refugiarse hasta nuevo aviso en las zonas señaladas y evitar desplazamientos innecesarios.

Locations: Jalisco State (including Puerto Vallarta, Chapala, and Guadalajara), Tamaulipas State (including Reynosa and other municipalities), areas of Michoacan State, Guerrero State, and Nuevo Leon State



Entre las recomendaciones oficiales destacan: mantenerse atentos al entorno, evitar áreas cercanas a operativos policiales, no acudir a multitudes y seguir únicamente información confirmada por autoridades locales. También se sugiere monitorear medios locales para actualizaciones y, en caso de emergencia, llamar al 911.

La alerta no implica evacuación obligatoria, pero sí enfatiza la necesidad de extremar precauciones ante un escenario que puede cambiar rápidamente. Asimismo, se recomienda mantener comunicación constante con familiares y amigos para informar sobre ubicación y bienestar.

En los estados mencionados, fuerzas federales y estatales mantienen presencia reforzada en carreteras y puntos estratégicos para contener posibles actos violentos derivados de los operativos.

La emisión de esta alerta refleja el impacto internacional que han generado los recientes acontecimientos en materia de seguridad en México, particularmente en regiones con alta actividad turística y comercial.