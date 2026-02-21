AHMSA será reactivada, asegura Sheinbaum en Coahuila

La presidenta Sheinbaum se comprometió en Coahuila a buscar la reactivación de AHMSA, pero previo a ello liquidar a los trabajadores conforme a Ley.

Desde el estado de Coahuila, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió con los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) será reactivada.

¿Reactivación de AHMSA tras subasta?

De inicio, afirmó la mandataria, queremos que los cerca de 14 mil trabajadores que todavía esperan una resolución serán liquidados conforme a Ley y que AHMSA no será vendida como “fierro viejo”.

“Tiene que haber justicia para los trabajadores de Altos Hornos de México”, afirmó la mandataria durante su visita a Coahuila en donde también presentó el proyecto de edificación de lo que dijo será “uno de los hospitales más grandes del país” y dio a conocer el avance en proyectos de vivienda en coordinación con IMSS e IFONAVIT.

En su gira por Monclova, la presidenta Sheinbaum comprometió que en el caso de que la empresa sea liquidada los primeros beneficiados serán los trabajadores de una situación de quiebra de la que responsabilizó directamente a Alonso Ancira, quien señaló “anda allá en Estados Unidos”.

“Queremos justicia para los trabajadores de AHMSA, que si se va a liquidar se liquide conforme a la ley y que tengan todos sus recursos. Nada de primero pagarle a los acreedores y luego a los trabajadores. No, primero van los trabajadores”, sentenció la mandataria.

“Lo segundo que pedimos, es la reactivación de AHMSA, queremos la reactivación de toda la economía relacionada a lo que fue Altos Hornos de México” y adelantó que en estas semanas se definirá la situación y recalcó “tiene que haer justicia”.

