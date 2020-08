Fue el nuevo dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Julio Villarreal, quien ofreció devolver los 200 millones de dólares de sobreprecio que pagó Petróleos Mexicanos entonces dirigido por Emilio Lozoya, por la adquisición de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado en la mañanera por la negativa que se aseguró, hicieron empresarios de Grupo Villacero para dicho pago, el Primer Mandatario insistió, la oferta fue del presidente de la empresa.

"Nos manda decir que si se realiza la operación antes que nada el llegar a un acuerdo con el gobierno para devolver los 200 millones de dólares, si devuelven el dinero eso es un asunto legal pues es una especie de reparación del daño no sé si sea reparar todo el daño pero creo que es algo que podría ayudar a los implicados si no devuelven el dinero pues éste el juicio sigue adelante cómo está establecido cómo está contemplado".

Y es que agregó que su gobierno seguirá buscando recuperar los bienes y activos de los funcionarios o ex funcionarios que fueron obtenidos a través de actos de corrupción, algo que enfatizó, se sigue buscando en el caso de Lozoya pero también del ex gobernador de Chihuahua César Duarte y el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Por cierto que reconoció que se están haciendo investigaciones en contra de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño dos de los principales colaboradores del ex titular de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón.

"Si la fiscalía está llevando a cabo una indagatoria en el caso de García Luna hay una investigación e incluso la solicitud de extradición y también del equipo que lo rodeaba de modo que es muy probable que exista investigaciones sobre todo de la unidad de inteligencia financiera en el caso de estos personajes de estas personas que fueron señaladas ayer en Estados Unidos y yo estoy seguro que va a actuar la fiscalía porque le corresponde hacerlo".

Al respecto el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que existe una mesa permanente de trabajo para negociar con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, la posibilidad que México tenga lo decomisado a los ex funcionarios para lo cual dijo, se cuenta con la participación de la Fiscalía General de la República para una revisión constante de los acuerdos internacionales.

Por último el Jefe del Ejecutivo Federal dijo desconocer que la Fiscalía General de la República haya autorizado una escolta de seguridad al ex presidente Enrique Peña Nieto en España ello porque se dio a conocer en redes sociales que su antecesor se encuentra bajo custodia policial.