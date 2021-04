Sale en libertad Alonso Ancira y suspenden la acción penal en su contra

La defensa del empresario mexicano, Alonso Ancira y Petróleos Mexicanos (Pemex), formalizaron un acuerdo resarcitorio donde el empresario pagará 216 millones, 664 mil, 040 dólares en tres años, por los daños causados en la compra-venta, con sobreprecio, de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados.



Este acuerdo acordado por ambas partes como parte de la audiencia que se realizó este lunes en el juzgado del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ante el juez federal Artemio Zúñiga Mendoza, permite que el ex socio mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), abandone la prisión en las próximas horas y se cancele la ficha que Interpol emitió para su búsqueda en varios países, informó el Consejo de la Judicatura Federal.



Asimismo el CJF precisó que en virtud de la suscripción del acuerdo reparatorio, se suspende el procedimiento y albas partes llegaron al acuerdo del pago por 216 millones, 664 mil, 040 dólares en tres pagos: 30 de noviembre de 2021, 30

de noviembre de 2022 y 30 de noviembre de 2023.



En entrevista al término de la audiencia el abogado defensor de Ancira, Antonio Frank, indicó que su cliente ya alcanzo la libertad y sólo será cuestión de horas para que salga del Reclusorio Norte y se reencuentre con su familia. “El acuerdo reparatorio es por 216 millones de dólares en tres años siete meses”.



“Ya salió en libertad, quedo suspendida la acción penal y se firmó el acuerdo reparatorio que le da la libertad, la Fiscalía General de la República (FGR) se desistió de la acción penal, se suspende hasta que se pague, él está bien de salud, no hay necesidad que use brazalete electrónico y está contento”, comentó el abogado.



La audiencia se realizó en el área de juzgados federales llevó a cabo en juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, a través de videoconferencia donde solo estuvieron presentes abogados del ex socio mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), fiscales de la FGR y del jurídico de Pemex.



De las investigaciones se desprende que el empresario sobornó al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, con 3.5 millones de dólares para facilitar la compra de la planta de fertilizantes en 2013 o sea que el costo que Pemex pagó por la planta, de acuerdo a los cálculos de la autoridad ministerial, fue de alrededor de 273 millones, es 10 veces más que el costo real.