Perros invisibles en Alemania: qué es el Hobby Dogging y por qué miles están paseando mascotas imaginarias en 2026

En parques de Alemania, personas caminan con la correa firme en la mano, giran el torso para dar una orden seca y hasta se inclinan ligeramente para “premiar” a un perro que nadie más puede ver. La escena, que para cualquiera podría parecer una broma, forma parte de una práctica conocida como Hobby Dogging, fenómeno que ha ganado visibilidad en 2026 bajo el término viral de “perros invisibles en Alemania”.

La tendencia, documentada por portales informativos internacionales y amplificada en plataformas como TikTok e Instagram, consiste en simular el paseo y entrenamiento de un perro imaginario. Quienes participan utilizan arneses, correas reales e incluso premios, ejecutando rutinas completas de obediencia como si el animal estuviera físicamente presente. El fenómeno ha provocado sorpresa, debate y millones de visualizaciones en cuestión de semanas.

¿Qué es el Hobby Dogging y cómo surgió en Alemania?

De acuerdo con reportes citados por medios internacionales como ABC, el Hobby Dogging comenzó a ganar notoriedad en ciudades alemanas como Bad Friedrichshall, donde la entrenadora canina Barbara Gerlinger habría impulsado dinámicas simbólicas de adiestramiento sin la presencia de un perro real.

Aunque el concepto pueda parecer desconcertante, la práctica sigue una estructura clara. No se trata de improvisación, sino de replicar con disciplina las dinámicas tradicionales de entrenamiento canino.

La mecánica es simple pero llamativa:

Pasear con correa y arnés sin mascota visible.

Dar comandos de obediencia (“sentado”, “quieto”, “ven”).

Completar circuitos de entrenamiento.

Interactuar con el entorno como si el animal estuviera presente.

Para algunos observadores, la escena resulta absurda; para quienes participan, en cambio, es una actividad lúdica con reglas definidas, casi una coreografía que replica la rutina de un dueño con su mascota.

¿Por qué las personas entrenan “perros invisibles”?

Quienes practican Hobby Dogging sostienen que la actividad ofrece beneficios físicos y emocionales. Según testimonios recogidos por medios internacionales, no se trata de negar la realidad, sino de participar en una dinámica simbólica con fines recreativos.

Los principales argumentos que exponen son:

Ejercicio físico y coordinación mental.

Reducción de estrés o duelo por pérdida de mascotas.

Práctica simbólica de técnicas de adiestramiento.

Actividad social alternativa sin la responsabilidad de un animal real.

Especialistas citados en reportes internacionales señalan que no existe evidencia que permita catalogarlo como un trastorno colectivo. Más bien lo ubican dentro de fenómenos performativos contemporáneos o hobbies simbólicos, similares al hobby horsing, donde se simula montar caballos utilizando figuras de madera.

Reacciones en redes: la burla y la curiosidad

El término “perros invisibles Alemania” registró un aumento significativo en búsquedas tras la viralización de videos en los que se observa a personas tensando una correa aparentemente vacía en espacios públicos.

En redes sociales predominan tres posturas:

Humor y memes.

Crítica y preocupación social.

Curiosidad genuina por entender el fenómeno.

Algunos usuarios han comparado esta tendencia con movimientos como los therians, personas que se identifican simbólicamente con animales, aunque no existe una relación directa confirmada entre ambos fenómenos. La comparación surge más por la naturaleza performativa que por un vínculo estructural comprobado.

¿Es real o solo viralidad?

Lo que sí está confirmado por múltiples reportes es que el Hobby Dogging existe como práctica performativa y viral en Alemania, aunque su alcance real en la población sigue siendo limitado, y es, estrictamente, una tendencia social amplificada por redes digitales.

En la era del algoritmo, basta un puñado de videos llamativos para convertir una actividad minoritaria en conversación global. Lo que comenzó como una dinámica simbólica en espacios públicos alemanes hoy forma parte del repertorio de curiosidades virales que cruzan fronteras en cuestión de horas.

