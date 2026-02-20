Tope a rentas en CDMX: ¿Por qué los abogados advierten una caída en la inversión?

La SCJN validó la reforma del Código Civil de la Ciudad de México para que las rentas de vivienda no aumenten más que la inflación del año anterior.

En entrevista con Carlos Loret de Mola el primer vicepresidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Jorge Sepúlveda, informó que en el tema legal lo que quieren es limitar la capacidad de las partes de aumentar las rentas en un contrato de arrendamiento de casa habitación, sin embargo, en el ámbito económico inhiben la inversión de las personas en los inmuebles en un país donde mucha gente vive de propiedades para rentarlas.

TE PUEDE INTERESAR: Clase media 2026: Cuánto debes ganar para pertenecer a este sector en México

¿Cómo impacta el tope rentas CDMX en la inversión inmobiliaria?

El primer vicepresidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados mencionó que está convencido que en Palacio Nacional están preocupados por la inversión, el mercado inmobiliario “anda muy deprimido” desde la reforma judicial porque la gente cuando invierte quiere seguridad jurídica y afecta también a los empleados que se dedican a la construcción que es la industria que más genera empleos e impuestos.

“Creo que hay un primer choque, el principio general de derecho es que la voluntad de las partes es suprema ley en los contratos, lo que nosotros pactemos así tiene que darse, entonces ahí va a haber una contraposición, si yo pactara en un contrato de arrendamiento que el aumento debe de ser del 5 o del 10 y resulta que la inflación es del 3, pues va a haber un juicio”. — Jorge Sepúlveda, primer vicepresidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados

🔴 La SCJN validó reforma para imponer límite a las rentas en #CDMX conforme a la inflación.#AlAire en #AsíLasCosasConLoret | @JJSepulvedaG,

primer Vicepresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados



🎙️Con @CarlosLoret

🎧https://t.co/VLC50JNExs pic.twitter.com/vjBZVQBUza — W Radio México (@WRADIOMexico) February 20, 2026

¿Qué implicaciones legales tiene la reforma al Código Civil?

Sepúlveda señaló que el inquilino si está al corriente en sus pagos y no acepta el aumento puede quedarse por un año por derecho a casa habitación; es importante que el propietario acuda con un abogado para que un juzgado pueda sacarlo.

“Yo te diría que, si las partes están de acuerdo, no importa lo que hayan hecho. No le tienen ni que decir a la autoridad porque hasta ahora la propiedad privada sigue existiendo, por lo tanto, podemos pactar lo que nosotros queramos”. — Jorge Sepúlveda, primer vicepresidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados

Síguenos en Google News y encuentra más información