Trump amenaza a Canadá: Aranceles del 100 % si firma acuerdo con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia en materia comercial al señalar que impondría aranceles del 100 % a los productos canadienses si Canadá avanza en un acuerdo comercial con China, al considerar que ello podría afectar directamente a la economía y la seguridad económica estadounidense.

La amenaza tuvo lugar a través de su red social Truth Social, donde afirmó que un eventual pacto entre Ottawa y Pekín convertiría a Canadá en una vía indirecta para el ingreso de productos chinos al mercado de Estados Unidos, eludiendo las restricciones comerciales que su administración impulsó contra China.

Trump sostuvo que, de concretarse dicho acuerdo, Canadá funcionaría como un “puerto de entrada” para mercancías chinas, lo que, según su postura, tendría un impacto negativo en la industria estadounidense y en el equilibrio comercial de la región. Bajo ese argumento, advirtió que respondería con aranceles totales a las exportaciones canadienses hacia su país.

La información señala que las conversaciones entre Canadá y China incluirían posibles reducciones arancelarias y facilidades comerciales en sectores estratégicos, lo que ha generado inquietud entre sectores políticos estadounidenses que mantienen una postura crítica frente a la relación económica con Pekín.

Estados Unidos y Canadá mantienen una de las relaciones comerciales más estrechas del mundo, con cadenas de suministro altamente integradas, particularmente en sectores como el automotriz, energético y agroalimentario, en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La eventual imposición de aranceles del 100 % representaría una medida de alto impacto para ambas economías.

Hasta el momento, la amenaza no se ha traducido en una acción formal ni en la activación de mecanismos legales para imponer dichos aranceles. Analistas citados por agencias internacionales señalan que este tipo de declaraciones suelen formar parte de una estrategia de presión política y negociación comercial, especialmente en contextos de alta tensión geopolítica con China.

Por su parte, el gobierno canadiense no ha confirmado oficialmente la firma de un acuerdo comercial definitivo con China ni ha emitido una respuesta directa a las declaraciones de Trump. El tema podría escalar en el ámbito diplomático y comercial si las negociaciones avanzan o si se anuncian medidas concretas desde Washington.