Pensión Bienestar marzo 2026: Así se espera que sea el calendario de pagos del mes

Los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar ya pueden consultar el calendario tentativo de pagos de marzo 2026, organizado por letra inicial del apellido, con el objetivo de que cada persona sepa a partir de qué día podrá cobrar sin aglomeraciones ni confusiones.

Este esquema de dispersión ordenado por abecedario facilita que miles de adultos mayores que reciben este apoyo puedan organizarse y acudir en la fecha correspondiente sin contratiempos.

¿Cómo se organizarán los pagos por letra de apellido?

El calendario está diseñado para que, conforme avanza la primera quincena de marzo, los beneficiarios acudan de acuerdo con la letra inicial del primer apellido. La intención es evitar filas largas y ofrecer atención más fluida en centros de pago.

Aunque las fechas aún son tentativas y pueden ajustarse sobre la marcha, la regla general es que la dispersión inicia a principios de mes y se extiende conforme se avanza en el alfabeto, permitiendo que cada grupo acuda en un día específico.

¿Cuándo podrían cobrar los beneficiarios en marzo?

De acuerdo con el calendario tentativo, la dispersión de la Pensión para el Bienestar en marzo 2026 sigue una lógica que asigna fechas desde inicio de mes para quienes tienen apellidos con letras iniciales desde la A hasta la Z, con intervalos de uno o dos días por grupo, lo que permite abarcar a todos los beneficiarios dentro de la primera mitad del mes.

Este mecanismo similar al de bimestres anteriores forma parte de la logística de dispersión que la Secretaría del Bienestar y las autoridades federales han implementado para mejorar la atención y asegurar que nadie quede fuera del proceso.

A: lunes 2

B: martes 3

C: miércoles 4

D: jueves 5

E: viernes 6

F: lunes 9

G: martes 10

H, I: miércoles 11

J: jueves 12

K, L: viernes 13

Lunes 16 se suspende el pago por día festivo

M: martes 17

N, Ñ: miércoles 18

P: jueves 19

Q: viernes 20

R: lunes 23

S: martes 24

T: miércoles 25

U: jueves 26

V: viernes 27

W,X: lunes 30

Y, Z: martes 31

¿Qué pasa si me toca fuera de mi fecha?

Si por alguna razón la persona no acude en la fecha asignada, por lo general todavía puede cobrar en los días siguientes mientras dure el periodo de pago, aunque las autoridades recomiendan seguir el calendario para evitar contratiempos.

Asimismo, se recuerda que este apoyo es gratuito y no se cobran cargos por el trámite; cualquier solicitud de pago con costo debe considerarse fraudulenta y reportarse a las autoridades correspondientes.