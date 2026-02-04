BBVA impulsa pagos sin efectivo con Pago Directo para frenar fraudes

BBVA busca con Pago Directo incrementear el uso digital de la banca y evitar fraudes a los usuarios de su App. / MoMo Productions

La institución financiera BBVA lanzó Pago Directo BBVA, un nuevo producto que permite a los compradores pagar desde su aplicación móvil en comercios afiliados sin necesidad de usar efectivo ni compartir datos personales, lo que representa un avance clave en la prevención de fraudes y en la digitalización de pagos.

Durante el espacio de Negocios W con Jeanette Leyva Reus, el director de Finanzas Embebidas de BBVA México, Alejandro Servín explicó que, al no existir transferencia de información sensible, es imposible que los defraudadores detecten o utilicen los datos del usuario.

Como no hay transferencia de datos sensibles, es imposible que los defraudadores los detecten” — Subrayó Servín.

El directivo detalló que con Pago Directo BBVA el usuario se integra de forma natural a las plataformas y experiencias digitales del día a día, convirtiéndose en parte de un ecosistema financiero más seguro y ágil.

¿Cómo funciona Pago Directo BBVA en los comercios afiliados?

El producto permite que el pago se realice directamente desde la aplicación del banco, eliminando intermediarios y la exposición de información bancaria en comercios electrónicos, lo que fortalece la seguridad digital tanto para clientes como para negocios.

¿Qué impacto tiene este modelo en la seguridad de los pagos digitales?

Recordó que en Europa el pago de cuenta a cuenta evolucionó rápidamente y hoy existe una amplia gama de productos que permiten a los usuarios integrarse digitalmente sin temor a entregar datos personales, modelo que BBVA busca replicar en México.

¿Por qué la seguridad es clave para el crecimiento del comercio digital?

El director de Finanzas Embebidas recalcó que uno de los principales beneficios del producto es hacer prácticamente imposible que los datos sean detectados por defraudadores, lo que impulsa un cambio en los pagos digitales. “La seguridad es no negociable y representa un alza importante en las compras digitales”, afirmó.