Crédito BBVA equivale al 6% del PIB y prevé mejor crecimiento económico en 2026

Eduardo Osuna Osuna dijo que la cartera de crédito BBVA en México representa el 6% del PIB nacional. El grupo anticipa mejores perspectivas de crecimiento, empleo e inversión para 2026.

Grupo BBVA México informó que su cartera de crédito equivale actualmente al 6% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa un incremento de 10 puntos base respecto a 2024, en un entorno económico que su director general, Eduardo Osuna, calificó como complejo durante 2025, aunque con mejores perspectivas hacia 2026.

Al presentar los resultados financieros al cierre de 2025, Osuna destacó que el grupo financiero atiende hoy al 37% de los mexicanos con una cuenta activa, luego de sumar 1.4 millones de nuevos clientes durante el último año. Este crecimiento, afirmó, se refleja principalmente en el segmento de cuentas de débito, donde el banco registra cifras históricas de usuarios activos.

¿Cuánto aporta BBVA a las finanzas públicas?

En materia fiscal, el director general de BBVA México señaló que durante 2025 el grupo aportará cerca de 46 mil millones de pesos en impuestos, incluyendo el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y contribuciones asociadas a la nómina, lo que lo consolida como uno de los principales contribuyentes del país.

Estamos contribuyendo en el 2025 con casi cuarenta y seis mil millones de pesos en impuestos entre ISR y aportaciones a la nómina”, — Subrayó el directivo.

¿Cómo ve BBVA la economía mexicana?

Respecto al entorno macroeconómico, Osuna explicó que 2025 inició con expectativas de mayor crecimiento; sin embargo, factores internos y externos llevaron a cerrar el año con una expansión estimada de apenas 0.7%.

Para 2026, la proyección mejora a un crecimiento de 1.2%, con sesgos positivos al alza, condicionados principalmente a la correcta ejecución del plan de infraestructura anunciado recientemente por la presidenta de México, así como a una reducción gradual de la incertidumbre que ha frenado las decisiones de inversión.

El directivo reconoció que la incertidumbre ha afectado de manera significativa tanto a la inversión extranjera como a la inversión nacional, siendo esta última la que tiene mayor peso dentro del total de la inversión privada.

¿Habrá recuperación del empleo y del consumo?

En el ámbito laboral, BBVA México prevé una recuperación del empleo formal en 2026, con un crecimiento estimado de 1.9%, tras un desempeño prácticamente negativo en 2025. Esta recuperación, dijo Osuna, será clave para impulsar el consumo privado y fortalecer el mercado interno.

“El empleo esperamos que tenga una recuperación importante en 2026, lo que permitirá un rebote del consumo privado y del consumo interno en general”, afirmó.

Finalmente, el directivo anticipó una reducción adicional de alrededor de 0.5 puntos porcentuales en la tasa de interés durante 2026, en un escenario de inflación contenida, lo que podría favorecer el crecimiento del crédito y dinamizar la actividad económica.

ahz.