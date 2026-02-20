Harfuch niega operativo por Nancy Guthrie

No existe ningún operativo conjunto ni línea de indagatoria en Sonora por Nancy Guthier, afirmó el titular de SSC. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

La Investigación FBI México sobre la presunta búsqueda de Nancy Guthrie fue descartada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien afirmó que no existe ningún operativo conjunto ni línea de indagatoria en Sonora.

Esta mañana, el secretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó que el Federal Bureau of Investigation (FBI) realice en coordinación con México una investigación para dar con el paradero de Nancy Guthrie, madre de la presentadora Savannah Guthrie.

¿Existe una investigación del FBI en Sonora?

Durante su participación en la conferencia matutina desde Guanajuato, García Harfuch informó que se corroboró directamente con el FBI y no existe ni operativo ni línea de investigación que apunte a Sonora en el caso de la desaparición.

Es negativo, se corroboró directamente con el FBI. No hay ninguna línea que apunte a Sonora, ni ningún grupo de investigación trabajando en conjunto sobre esa línea en este caso en México” — Aclaró

Con ello, el funcionario descartó las versiones que señalaban que autoridades estadounidenses presuntamente indagaban si la mujer habría sido trasladada a territorio mexicano.

¿Qué sí confirmó la SSPC en Puerto Vallarta?

Lo que sí confirmó el secretario fue que hay investigaciones en curso relacionadas con una cadena hotelera de Puerto Vallarta presuntamente ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Hay una investigación en proceso”, dijo el titular de la Secretaría de Seguridad.

Cabe recordar que ayer Estados Unidos anunció sanciones contra un consorcio hotelero mexicano ubicado en Puerto Vallarta, señalado por una red de fraudes de tiempos compartidos vinculada al CJNG.

