Caso Savannah Guthrie: FBI difunde nuevo video clave del supuesto secuestrador de su mamá en Tucson

El Savannah Guthrie, copresentadora del programa Today, sigue a la espera de respuestas sobre la desaparición de su madre, Nancy Guthrie, después de que el FBI publicara nuevas fotografías y videos que podrían ofrecer pistas clave.

El FBI compartió este martes 10 de febrero un video e imágenes de un individuo armado y enmascarado cerca de la casa de la mujer de 84 años en Tucson, Arizona — justo la mañana en que se presume fue secuestrada.

New images in the search for Nancy Guthrie:



Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

Imágenes reveladas por el FBI sobre la desaparición de Nancy Guthrie

El material fue recuperado tras varios días de análisis. Al principio, la cámara de seguridad de la puerta se encontraba desconectada y parte del metraje era inaccesible; sin embargo, las autoridades, trabajando con socios del sector privado, lograron rescatar datos residuales que revelan al presunto responsable manipulando el sistema.

Los agentes del FBI y del Departamento del Sheriff del Condado de Pima insistieron en que no se ha identificado aún a un sospechoso ni a una persona de interés, pero aseguran que este video representa “el primer hallazgo importante” desde que Nancy Guthrie fue reportada desaparecida el pasado 1 de febrero.

Cómo avanzan las pesquisas y qué sigue en el caso Guthrie

La familia ha participado activamente en difundir las imágenes: la presentadora publicó fotos del individuo en sus redes sociales, instando al público a contactarse con las autoridades si tienen información útil. Guthrie ha expresado que cree que su madre aún podría estar viva y ha pedido a todos ayudar a identificar al sujeto.

Aunque se han recibido cartas supuestamente relacionadas con un posible rescate, las autoridades no han confirmado su autenticidad y continúan evaluando todas las pistas, advertiendo a la población que se abstenga de difundir información no verificada.

La búsqueda permanece activa, y el FBI ha incluso difundido recompensas y mensajes en carteles digitales en varios estados para animar a quienes tengan datos a comunicarse con los investigadores.