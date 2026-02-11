Ciudades más violentas: 17 urbes de México están en ranking mundial 2025

México concentra 17 de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2025; Culiacán ocupa el lugar 6 y Ciudad Obregón el 9, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Social. FOTO: JOSÉ BETANZOS/CUARTOSCURO.COM

La ola de inseguridad que vive el país no coincide con los reportes oficiales, pues México concentra 17 de las 50 Ciudades más violentas del mundo, de acuerdo con el ranking 2025 presentado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Social.

El presidente del organismo, José Antonio Ortega, advirtió que estas cifras incluso podrían aumentar debido a una presunta “operación de Estado para maquilar o falsificar las cifras reales” de homicidios.

¿Qué ciudades mexicanas encabezan el ranking?

Al presentar el estudio, Ortega detalló que Culiacán ocupa el sitio número 6 y Ciudad Obregón, Sonora, el lugar 9 a nivel mundial.

El ranking señala que la ciudad más peligrosa del mundo es Puerto Príncipe, Haití. En segundo término aparecen ciudades de Ecuador, país que concentra siete urbes en la lista, de las cuales seis se ubican dentro de las primeras diez posiciones.

En total, de las 50 ciudades analizadas, 44 se encuentran en el continente americano y las seis restantes en África.

La medición coloca nuevamente a México como uno de los países con mayor presencia en el listado de Ciudades más violentas.

¿Hay maquillaje de cifras de homicidios?

Ortega Sánchez habló sobre el presunto maquillaje de cifras de homicidios en el país y criticó que, en lugar de transparentar la información, algunas autoridades busquen limitar la difusión de datos por parte de los medios de comunicación.

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia Penal recomendó a las autoridades que, en lugar de prohibir que los medios informen sobre los homicidios, trabajen para reducir los asesinatos que se cometen a diario en el país.

La lista de las 17 ciudades mexicanas incluidas en el ranking está integrada por: Culiacán, Ciudad Obregón, Manzanillo, Zamora, Colima, Acapulco, Irapuato, Juárez, Tijuana, Celaya, Cuernavaca, Uruapan, Chilpancingo, Chihuahua, Hermosillo y León.

Finalmente, Ortega señaló que las autoridades parecen más enfocadas en la organización del Mundial de Futbol que en garantizar la seguridad de los mexicanos y del turismo que llegará a este evento internacional, insistiendo en que la prioridad debe ser reducir la violencia en las Ciudades más violentas del país.

