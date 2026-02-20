Caso Nicolás Maduro: ¿Por qué aplazaron su audiencia y cuándo es la fecha confirmada?

La situación legal internacional del exmandatario venezolano sigue generando atención global, y no es menor: cada movimiento en su proceso judicial impacta el panorama político regional. La segunda audiencia del caso que involucra a Nicolás Maduro en Estados Unidos cambió de fecha, un ajuste que reaviva el interés por conocer qué sigue en el proceso y cuáles son las acusaciones en su contra.

De acuerdo con reportes periodísticos, la comparecencia ante una corte federal en Nueva York fue pospuesta tras una solicitud de su defensa, debido a cuestiones logísticas señaladas por la fiscalía, lo que obligó a reprogramar el calendario judicial.

¿Por qué se cambió la fecha de la audiencia de Nicolás Maduro?

El retraso ocurrió porque la defensa presentó una petición para aplazar la diligencia, argumentando que existían “problemas de planificación y logística” relacionados con el caso. Autoridades judiciales aceptaron la solicitud y fijaron una nueva fecha para continuar el proceso.

La audiencia de Nicolás Maduro, que originalmente estaba prevista para mediados de marzo, quedó reagendada para el 26 de marzo de 2026 en una corte federal en Nueva York.

¿Qué cargos enfrenta Nicolás Maduro?

El exmandatario enfrenta en Estados Unidos cargos vinculados con presunto tráfico de drogas. Durante su primera comparecencia ante el tribunal (realizada tras su detención en Caracas en enero) se declaró inocente y afirmó ser un “prisionero de guerra”.

En el mismo proceso también está incluida su esposa, Cilia Flores, quien deberá presentarse ante el tribunal en la misma fecha programada para la audiencia.

Contexto político que rodea el caso

Maduro gobernó Venezuela desde 2013 hasta enero de 2026, cuando dejó el poder tras ser destituido de forma interina por la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez. Su situación judicial en Estados Unidos ocurre en un momento de tensión política y diplomática en la región, lo que convierte este caso en un tema de interés internacional más allá del ámbito legal.