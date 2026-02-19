Sin apoyo de aliados de Morena no se aprobará reforma electoral: Marco Baños

En entrevista con Carlos Loret de Mola el exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Baños, informó que Morena no ha logrado convencer a sus aliados políticos de disminuir el financiamiento público y los plurinominales, uno de los principales objetivos de la reforma electoral y si no los acompaña el Partido Verde y el PT no podrán aprobar las modificaciones.

¿Tiene respaldo suficiente la reforma electoral?

“Vimos cómo el día de ayer se filtraron ya algunas ideas, un borrador de lo que podría ser la reforma electoral propuesta por la Comisión Ejecutiva que integró la Presidenta, y ese documento dice que no disminuyen los pluris, sino que se incrementan… la Presidenta lo negó el día de hoy, pero el documento tiene incluso elementos de identificación gubernamental”. — Marco Baños, exconsejero del INE

Baños señaló que probablemente lo que si van a aprobar son las modificaciones del INE, en materia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y tribunales locales y quizá en el tema de la fiscalización, el detalle es que debería estar enfocado en combatir el crimen organizado y quitarles el registro a los partidos vinculados, pero no toca de fondo ese asunto, una elección donde este involucrada la delincuencia debe ser anulada.

“Al final esta será una nueva derrota para la presidenta que no puede concretar una Reforma Electoral en los términos que ella quería”: @MarcoBanos en @WRADIOMexico https://t.co/444Oyr7OoT — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 19, 2026

¿Qué cambios plantea y cuáles quedarían fuera?

“Eso es lo que realmente debería ser una reforma importante en esa materia. Entonces, lo que le queda a la presidenta es una cosa verdaderamente cosmética que no tiene nada que ver con lo que ha planteado desde el mes de agosto del año pasado… me parece que, si no tocas esos temas, entonces las modificaciones electorales que impulsa Claudia Sheinbaum son cosméticas”. — Marco Baños, exconsejero del INE

El exconsejero del INE mencionó que el descuento o la disminución de los costos de elecciones que plantea Sheinbaum se reduce a la posibilidad de quitar el 25 por ciento de lo que reciben los partidos políticos en la actualidad y disminuir la estructura del Instituto Nacional Electoral a riesgo de limitar la capacidad operativa y técnica; por otro lado se aumenta una boleta o hasta tres porque quieren que los plurinominales se elijan de manera directa por la ciudadanía, así como los integrantes de los tribunales electorales de los estados que en lugar de disminuir eleva costos.

Al ser cuestionado sobre si la reforma electoral tiene cosas buenas Baños dijo que no hay un tema que realmente sea importante porque para poder realmente disminuir los costos tendría que apostar por esquemas de tecnología que permitan el voto electrónico; la representación del os migrantes es significativo, pero aumenta diputaciones.

