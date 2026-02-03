La reforma electoral debe surgir del consenso partidista y no del avasallamiento: Kenia López Rabadán

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se pronunció porque la reforma electoral que en breve enviará la titular del Ejecutivo al Congreso no sea producto del avasallamiento de la mayoría legislativa de la 4T, sino resultado del consenso entre todas las fuerzas políticas.

La legisladora del PAN señaló que, si las bancadas del Partido del Trabajo y del Partido Verde ya tienen un acuerdo para respaldar la iniciativa presidencial, sería deseable que también escuchen y consideren las propuestas de la oposición para tomar una decisión democrática que beneficie a los mexicanos.

TE PUEDE INTERESAR: Reforma electoral será responsable y no responderá a negociaciones políticas: Claudia Sheinbaum

¿Debe imponerse la reforma electoral por mayoría?

López Rabadán consideró que la deliberación legislativa no debe convertirse en un “juego de vencidas” entre fuerzas políticas y adelantó que votará conforme a los acuerdos internos de su bancada.

“Yo espero que no exista un avasallamiento, sino que exista un diálogo; que no haya un ejercicio de ‘fuercitas políticas’, sino una construcción a favor de los mexicanos. Yo espero que todos los grupos parlamentarios se puedan escuchar y sentirse representados”. — Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

Precisó que, aunque actualmente preside la Cámara de Diputados, su voto será conforme a lo que determine el Partido Acción Nacional.

“Soy una mujer panista, votaré como mi partido lo defina, votaré como el presidente nacional de mi partido, Jorge Romero, y el coordinador de mi bancada, Elías Lixa, lo delineen”. — Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

¿Qué propone el PAN para la reforma electoral?

La presidenta de la Cámara baja dijo respetar la visión de los partidos de la 4T, al considerarla tan válida como la postura de la oposición, y declinó opinar sobre si coincide con el PAN y el PRI en calificar la iniciativa como “Ley Maduro”, ya que el documento aún no ha sido presentado.

No obstante, propuso que la reforma incluya sanciones claras y contundentes contra la inducción del voto y la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

“Si vamos a hacer una reforma electoral, hay que dejar claro que no se puede amenazar con quitar un programa social a cambio de un voto. También hay que sancionar si un cártel o un grupo delincuencial financia una campaña para después convertirse en jefe del servidor público. Eso es lo que realmente le importa y le duele a los mexicanos”. — Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán reiteró que, una vez que la iniciativa llegue al recinto legislativo de San Lázaro, está garantizado un diálogo respetuoso, plural y abierto para discutir la reforma electoral.

Esta Presidencia de la Cámara de Diputados será un espacio de apertura y escucha para la reforma electoral, siempre en favor de la democracia y de las y los mexicanos.



Así lo dije a medios de comunicación: pic.twitter.com/xCAUbNnYI0 — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) February 4, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información