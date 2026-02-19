¿Qué es la Ley Therian? La polémica iniciativa en Nuevo León para proteger a jóvenes que se identifican como animales

La propuesta de una llamada “Ley Therian” en Nuevo León desató el debate público luego de ser presentada ante el Congreso de Nuevo León con el objetivo de proteger a jóvenes que se identifican como parte de la comunidad therian y que denuncian ser víctimas de bullying y discriminación en escuelas.

La iniciativa plantea la creación de protocolos específicos contra el acoso escolar, acompañamiento psicosocial y mecanismos institucionales para prevenir agresiones hacia estudiantes que expresan este tipo de identidad. El tema, que hasta hace poco parecía limitado a redes sociales, ahora busca reconocimiento en el ámbito legislativo estatal.

El caso tomó mayor visibilidad luego de que un joven que se identifica como caballo acudiera al recinto legislativo para respaldar la propuesta, generando una conversación nacional sobre derechos, límites legales y el papel de las autoridades educativas frente a nuevas expresiones de identidad juvenil.

¿Qué es la “Ley Therian” y qué propone?

De acuerdo con lo expuesto durante la presentación, la propuesta contempla:

Crear protocolos escolares de seguridad y acompañamiento psicosocial para jóvenes que se identifican como therian.

Implementar medidas formales contra el bullying y la discriminación en planteles educativos.

Establecer un observatorio ciudadano juvenil para monitorear casos de acoso.

Coordinar acciones con autoridades educativas, de salud y procuración de justicia.

El planteamiento parte del argumento de que existen casos documentados de jóvenes que enfrentan burlas, exclusión social y hostigamiento debido a su identidad.

¿Qué es la comunidad therian?

El término therian se utiliza para describir a personas que se identifican espiritualmente o psicológicamente con un animal. En el caso que detonó la discusión pública, un joven que se identifica como caballo realizó una demostración simbólica frente al recinto legislativo para visibilizar su situación.

Aunque el fenómeno ha tenido mayor presencia en redes sociales, ahora busca abrirse paso en el terreno legal, lo que ha provocado debate entre quienes consideran que se trata de un tema de derechos individuales y quienes cuestionan el alcance jurídico de la propuesta.

El debate en Nuevo León

La iniciativa plantea involucrar a instancias como la Secretaría de Educación estatal y autoridades de salud para brindar orientación y evitar escenarios de violencia escolar. También se ha mencionado la necesidad de establecer mesas de trabajo con instancias de justicia para prevenir posibles delitos derivados de agresiones.

Sin embargo, hasta el momento, la propuesta se encuentra en fase de análisis y no ha sido votada.

¿Podría aprobarse?

Como toda iniciativa presentada ante el Congreso local, deberá pasar por comisiones, análisis técnico y eventualmente discusión en el pleno. Su viabilidad dependerá del respaldo político que logre reunir y del enfoque jurídico que adopten los legisladores.

