Expríncipe Andrew detenido: revelan primera foto oficial del arresto ligado al caso Epstein

Un impactante caso judicial y mediático sacude al Reino Unido: el expríncipe Andrew, hermano menor del rey Carlos III, fue arrestado este jueves 19 de febrero de 2026 por la policía británica bajo sospecha de conducta indebida en un cargo público, en un escándalo vinculado al difunto financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

Las autoridades de Thames Valley Police confirmaron la detención durante la mañana en la residencia Wood Farm, dentro de la finca de Sandringham, en Norfolk. El arresto coincide con el 66º cumpleaños de Mountbatten-Windsor, quien fue detenido antes de ser trasladado bajo custodia para continuar con la investigación.

Arresto del príncipe Andrés: filtran imagen tras detención en Reino Unido

La investigación se centra en posibles irregularidades durante su época como enviado comercial del Reino Unido, cuando supuestamente podría haber compartido información sensible con Epstein, el influyente criminal sexual condenado, según documentos desclasificados que surgieron en enero.

Las primeras imágenes del arresto que circulan en redes muestran el momento en que oficiales ingresan a la propiedad y lo conducen bajo custodia. La policía no difundió oficialmente su identidad, pero medios locales y corresponsales internacionales confirmaron que se trata de Andrew Mountbatten-Windsor.

¿Cómo reaccionó el Rey Carlos III?

Desde Buckingham Palace, el rey Carlos III emitió un comunicado expresando su “profunda preocupación” por la situación y asegurando que “la ley debe seguir su curso”. El monarca reiteró el apoyo y la cooperación de la familia real con las autoridades mientras avanza la investigación.

Este hecho marca un precedente histórico, ya que se trata de la primera vez en siglos que un miembro de la realeza británica de alto rango es arrestado bajo sospecha de este tipo de delito, lo que ha intensificado el escrutinio público y político sobre la monarquía y su relación con figuras controvertidas como Epstein.