Detención del expríncipe Andrés sacude a la familia real británica

La detención príncipe Andrés ocurrió en Royal Lodge, en Windsor, tras una revisión policial vinculada con la investigación de los expedientes Epstein. / Pool

La detención expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor se registró este jueves luego de que la Policía Británica del Valle de Támesis realizara una revisión en la residencia Royal Lodge, en Windsor.

De acuerdo con el informe oficial, en un principio se habló de “un hombre de unos 60 años”, pero posteriormente se confirmó que se trataba de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III. El exmiembro de la casa real británica fue arrestado por presunta “mala conducta en un cargo público”.

¿Por qué fue detenido el príncipe Andrés?

El arresto ocurrió tras la revisión de dos residencias presuntamente vinculadas con los hechos por los que enfrentará cargos el hermano menor del monarca. El nombre del ex príncipe ha vuelto a relacionarse con la investigación de los expedientes Epstein, y aunque la investigación no está relacionada directamente con el caso , incluye información confidencial que Andrés sobre la función pública del expríncipe durante su labor para la Corona.

Según los señalamientos, Andrés habría entregado información confidencial al ahora fallecido Jeffrey Epstein, financiero estadounidense involucrado en múltiples escándalos de abuso sexual y tráfico de menores.

¿Qué otros escándalos enfrenta el exmiembro de la realeza?

Entre los episodios recientes destaca su desalojo de la mansión Royal Lodge, ubicada en Windsor, de la cual dejó de pagar renta. Desde entonces, diversos vehículos policiales se han apostado en las cercanías del inmueble.

La detención príncipe Andrés representa un nuevo golpe para la monarquía británica, que en los últimos años ha enfrentado diversos cuestionamientos públicos en torno a la conducta de algunos de sus integrantes.

¿Cómo reaccionó el Rey Carlos III?

Luego de la detención de su hermano menor, el rey Carlos III emitió un comunicado en el que expresó

“He aprendido con la más profunda preocupación la noticia de Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público”

No obstante, afirmó que el proceso que deberá seguir es “justo y apropiado” y responde a las autoridades correspondientes.

Asimismo, afirmó que su hermano tiene el apoy “pleno y sincero”, pero indicó “no sería correcto que hiciera más comentarios en este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos en nuestro deber y servicio a todos ustedes”.

