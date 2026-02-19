De heredero real a detenido del caso Epstein: La vida y caída de Andrew Mountbatten-Windsor

Detenido el mismo día de su cumpleaños, Andrew Mountbatten-Windsor, quien hasta hace apenas unos meses ostentaba el título de duque de York, enfrenta ahora un arresto relacionado con presuntas conductas inapropiadas durante su desempeño como enviado comercial del Reino Unido; acusaciones que giran principalmente en torno a un supuesto intercambio de información confidencial con el pederasta y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

No habían transcurrido ni seis meses desde que el Palacio de Buckingham lo despojó de sus títulos y lo apartó de su residencia en Windsor. El tercer hijo y segundo varón de la difunta Isabel II y del príncipe Felipe de Edimburgo deberá encarar el escrutinio judicial por su presunto vínculo con Epstein, en lo que se perfila como uno de los episodios más delicados para un miembro de alto rango de la corona británica en décadas.

Portadas del Reino Unido muestran nueva imagen de Andrew Mountbatten-Windsor mientras se publican más archivos de Epstein. / Ming Yeung Ampliar

¿Quién es Andrew Mountbatten-Windsor?

Criado bajo el ojo de la vida pública como integrante de la familia real, Andrés construyó una carrera militar importante. Se desempeñó como piloto de helicóptero en la Marina Real británica y participó en la Guerra de las Malvinas en 1982. Posteriormente asumió funciones diplomáticas relacionadas a asuntos comerciales, tecnológicos y de defensa, representando al Reino Unido en distintos foros internacionales.

Sin embargo, años más tarde comenzaron a cocinarse los indicios que ahora lo relacionan con el caso Epstein. De acuerdo con CNN, En 2010 fue fotografiado junto al financiero en Nueva York, después de que este ya había sido condenado por delitos sexuales. Cinco años después, salieron a la luz las acusaciones en su contra por parte de Virginia Giuffre, quien aseguró haber sido víctima de abuso cuando era menor de edad.

Andrés con el financista pedófilo Jeffrey Epstein en el Central Park de Nueva York / Jae Donnelly. Ampliar

La presión aumentó hasta que, en 2022, Andrés alcanzó un acuerdo extrajudicial en una demanda civil presentada por Giuffre, sin admitir responsabilidad. Pero, el caso dio un giro cuando a finales del año pasado, Estados Unidos destapó nueva información que incluían correos electrónicos y fotografías que reforzaron la sospecha de la presencia del entonces príncipe con Giuffre y otras mujeres.

Estas revelaciones derivaron en nuevas indagatorias tanto en Estados Unidos como su tierra, Reino Unido, cuyo proceso ocasionaron que en octubre de 2025 se formalizara el retiro de funciones públicas y la pérdida definitiva de sus títulos.

A partir de ahora, el príncipe Andrés será conocido como Andrew Mountbatten-Windsor. Su contrato de arrendamiento en Royal Lodge le había otorgado, hasta la fecha, protección legal para continuar viviendo allí. — Palacio de Buckingham.

