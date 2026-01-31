;

Caso Epstein: EE. UU. libera más de 3 millones de documentos judiciales con múltiples menciones a Donald Trump

La publicación de millones de archivos del caso Epstein intensifica la presión política y mediática sobre Donald Trump, al incluir referencias y señalamientos no verificados dentro de un volumen histórico de documentos federales que amplía el alcance público de la investigación.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos completó y publicó el pasado viernes 30 de enero una nueva tanda de documentos relacionados con las investigaciones sobre Jeffrey Epstein, el financista condenado por delitos sexuales y muerto en 2019. La liberación incluye más de 3 millones de páginas de archivos, 180 mil imágenes y 2 mil videos en cumplimiento de la Epstein Files Transparency Act, una ley aprobada en noviembre de 2025 que obliga al Gobierno a hacer públicos los registros no clasificados del caso.

La publicación representa el lote más grande de información liberada hasta ahora y se da después de meses de presión de legisladores y críticas por retrasos en la revisión de estos archivos por parte del Departamento de Justicia y el FBI.

De acuerdo con las autoridades, este paquete documental pone fin a un proceso de revisión que se había extendido más allá de la fecha límite establecida por la ley, en medio de disputas sobre qué material debía hacerse público.

Referencias a Donald Trump en los documentos

Una de las notas más destacadas de este nuevo archivo es que el nombre del presidente Donald Trump aparece mencionado más de 3 mil veces. Sin embargo, las autoridades del Departamento de Justicia han advertido que gran parte de esas referencias provienen de afirmaciones y denuncias no verificadas, muchas de las cuales fueron presentadas al FBI antes de las elecciones de 2020 y pueden incluir información inexacta o exagerada enviada por el público.

Entre los materiales publicados hay notas de investigación y formularios del FBI que incluyen denuncias anónimas contra Trump, incluso referencias a alegaciones de abuso sexual que datan de décadas atrás, así como entrevistas parciales con víctimas relacionadas con Epstein que mencionan experiencias en lugares vinculados a Trump. Estas imputaciones, según los registros oficiales, no han sido corroboradas y muchas fueron objetadas por el propio Departamento de Justicia como “sensacionalistas o falsas”.

En sus declaraciones sobre la publicación, el vicefiscal general Todd Blanche insistió en que la revisión y difusión de los documentos se ha hecho de manera exhaustiva y que la inclusión de algunas afirmaciones no verificadas no significa que estas reflejen hechos confirmados.

Alcance del archivo y contexto legislativo

La ley que impulsó esta divulgación fue firmada por el propio Trump en noviembre de 2025 y exige que el Departamento de Justicia ponga a disposición todos los documentos relacionados con la investigación sobre Epstein en un formato consultable. El objetivo declarado de la norma es aumentar la transparencia del proceso y permitir a investigadores, legisladores y al público acceder a los materiales completos del expediente.

Aunque esta publicación abarca millones de páginas, las autoridades indican que algunas partes del archivo seguirán siendo revisadas o están siendo retenidas temporalmente por motivos legales, como la protección de identidades de víctimas o privilegios procesales.

La difusión de estos documentos vuelve a poner en primer plano el impacto del caso Epstein en figuras públicas, la complejidad de su red de relaciones y los límites entre datos documentales, alegaciones de terceros y hechos verificados por investigaciones oficiales.

