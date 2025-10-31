Palacio de Buckingham despoja al príncipe Andrés de su título por el caso Epstein y acusaciones de Virginia Giuffre

Andrés, hermano menor del rey Carlos III, fue despojado de su título y expulsado de su residencia en Windsor.

Ante la presión por el escándalo que lo vincula con Jeffrey Epstein, Andrés, hermano menor del rey Carlos III, fue despojado de su título de príncipe y expulsado de su residencia en Windsor, de acuerdo con un comunicado emitido este jueves por el Palacio de Buckingham.

A partir de ahora, el príncipe Andrés será conocido como Andrew Mountbatten-Windsor. Su contrato de arrendamiento en Royal Lodge le había otorgado, hasta la fecha, protección legal para continuar viviendo allí. — Palacio de Buckingham.

Semanas antes, Andrés ya había renunciado a su título como duque de York y a todos los privilegios que este le otorgaba. Sin embargo, pese al anuncio del Palacio, sus hijas, las princesas Eugenie y Beatrice, mantendrán sus títulos, según informó el periodista de la BBC Rafael Abuchaibe. Su exesposa, en cambio, también perderá los títulos nobiliarios que conservaba por matrimonio.

“Estas sanciones se consideran necesarias, a pesar de que él continúa negando las acusaciones en su contra”, indica el comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Rey Carlos III devela monumento LGBTIQ+ reconociendo a quienes fueran parte de las Fuerzas Armadas

Palacio de Buckingham despoja al príncipe Andrés de su título. Ampliar

¿Qué dijo Virginia Giuffre sobre el príncipe Andrés?

Virginia Giuffre, una de las víctimas de tráfico sexual de Jeffrey Epstein y quien falleció tras suicidarse en abril de este año, había revelado en su libro Nobody’s Girl que Andrés mantuvo relaciones con ella en al menos tres ocasiones mientras era menor de edad, a través de Epstein.

Esta fue la gota que derramó el vaso, pues, en los últimos años, el hermano menor de Carlos III ha sido blanco de escrutinio público por sus vínculos y comportamiento con el fallecido criminal sexual.

Ante esto, Buckingham también expresó su apoyo a las víctimas:

Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y más sinceras simpatías están, y seguirán estando, con las víctimas y sobrevivientes de cualquier forma de abuso. — Palacio de Buckingham.

“La voz de Virginia ha cambiado la historia”, declaró Sigrid McCawley, abogada de la fallecida Giuffre, tras el anuncio de Buckingham, en entrevista con Katie Kindelan, periodista de ABC News.

TE PUEDE INTERESAR: Histórica oración ecuménica entre el Papa León XIV y el rey Carlos III en el Vaticano