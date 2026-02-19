Andrew Mountbatten-Windsor queda libre “bajo investigación” tras detención por el caso Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor fue puesto en libertad bajo investigación tras su detención por presuntas conductas inapropiadas mientras desempeñaba funciones públicas como príncipe, en hechos vinculados al caso Epstein. Esto significa que no ha sido acusado, pero tampoco exonerado.

El hermano menor del rey de Inglaterra fue visto saliendo de la estación de policía este jueves, el mismo día de su cumpleaños, en una fotografía difundida por la prensa británica. Según las autoridades de Thames Valley, la detención se produjo tras denuncias de un supuesto intercambio de información confidencial con el delincuente y pederasta sexual, cuyo arresto ocurrió alrededor de las 8:00 horas en la finca Sandringham, donde reside Andrew, de acuerdo con reportes de la BBC.

El rey, quien no había sido informado previamente del arresto, declaró que la ley debe seguir su curso y que no realizará más comentarios sobre el asunto mientras continúe el procedimiento en contra de Andrés.

Expertos habían anticipado que era poco probable que el exduque permaneciera detenido por más de 24 horas. Daniel Sandford, de la BBC, explicó que, por lo general, un arresto inicial por un presunto delito de “cuello blanco” dura solo unas horas, el tiempo suficiente para realizar registros y el interrogatorio preliminar.

Sin embargo, según la BBC, si el caso avanzara a juicio, se trataría de una situación de el rey contra Andrew Mountbatten-Windsor.

