Vivienda para el Bienestar 2026: ¿Cuándo cierra el prerregistro y cómo hacerlo?

El acceso a una vivienda digna sigue siendo uno de los temas clave para miles de familias en México, por lo que el interés en el programa Vivienda para el Bienestar 2026 ha crecido en las últimas semanas. La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) abrió el proceso de prerregistro en línea para quienes buscan acceder a este apoyo, pero hay dudas sobre plazos y requisitos.

Aquí te contamos lo más importante que debes saber si estás pensando en iniciar el trámite.

¿Hasta cuándo se realiza el prerregistro en línea?

De acuerdo con la información disponible sobre el programa, el prerregistro ya se encuentra abierto a través de la plataforma digital habilitada por la Conavi y forma parte del primer paso para identificar posibles beneficiarios.

El calendario y fechas específicas pueden variar según la etapa del proceso y la zona, por lo que las autoridades recomiendan completar el trámite lo antes posible y mantenerse atento a actualizaciones oficiales para evitar perder la oportunidad de acceder a la Vivienda para el Bienestar.

Además, el registro es totalmente gratuito y debe realizarse sin intermediarios para evitar fraudes o cobros indebidos.

¿Qué es Vivienda para el Bienestar y a quién va dirigido?

El programa busca garantizar el acceso a vivienda a personas en situación vulnerable o con limitaciones para obtener financiamiento tradicional. Está enfocado en grupos prioritarios como mujeres, jóvenes, comunidades indígenas y adultos mayores, entre otros.

En ediciones previas, el proceso de inscripción incluía módulos presenciales y documentación básica como identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio, además de evaluaciones posteriores para determinar la elegibilidad.

Tras el registro, las solicitudes de la Vivienda para el Bienestar, se revisan en un periodo aproximado de hasta 20 días hábiles y posteriormente se publica un listado preliminar de posibles beneficiarios.

Evita caer en fraudes durante el proceso

Un punto clave que han reiterado autoridades y materiales informativos del programa es que el proceso es gratuito y sin gestores, por lo que cualquier cobro por “agilizar” el trámite debe considerarse sospechoso.

Completar el registro directamente en la plataforma oficial y dar seguimiento a los canales institucionales es la mejor forma de avanzar sin problemas.