Sorteo Conavi: así puedes consultar si ganaste una casa de Vivienda para el Bienestar

Miles de familias mexicanas están pendientes de saber si fueron seleccionadas en el Sorteo Conavi para Vivienda para el Bienestar, un programa federal que busca entregar casas nuevas a quienes cumplen con los requisitos del registro. Los sorteos se llevan a cabo en distintos municipios de todo el país, y la forma más efectiva de saber si resultaste ganador es consultar los resultados oficiales en los canales electrónicos dispuestos por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

¿Qué es el Sorteo Conavi y por qué importa?

El sorteo se realiza dentro del marco del Programa de Vivienda para el Bienestar, una iniciativa orientada a facilitar el acceso a una vivienda digna a familias con necesidades habitacionales. Debido a la alta demanda, la asignación de casas se define mediante un sistema aleatorio supervisado por autoridades para garantizar transparencia y equidad.

Pasos para consultar si ganaste una casa de Conavi

Consultar los resultados es sencillo y puedes hacerlo desde tu computadora o teléfono:

Accede al sitio oficial del programa en el portal de Conavi o en el micrositio específico pvb.conavi.gob.mx. Busca la sección donde puedes ingresar tu CURP o número de folio de registro. Captura tus datos tal como aparecen en tu solicitud. Revisa el estatus que muestra el sistema: si resultaste seleccionado, aparecerán los detalles de tu vivienda asignada o el siguiente paso a seguir.

Alternativamente, Conavi publica listas oficiales de folios preseleccionados en su portal general, que también puedes consultar si no sabes tu estatus digital.

¿Qué sigue si fuiste seleccionado por Conavi?

Si tu folio aparece como ganador, el sistema te indicará la fecha, hora y lugar en donde deberás presentarte a la asamblea correspondiente para continuar con la entrega del inmueble. También recibirás información sobre los requisitos documentales que debes llevar para validar tu candidatura y recibir la vivienda.