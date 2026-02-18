;

  • 18 FEB 2026, Actualizado 21:33

¿Sigue siendo obligatoria la cédula profesional en plástico? Esto dijo la Suprema Corte

La SCJN determinó que la cédula profesional digital tiene la misma validez que la física y no puede ser rechazada, aunque no cuente con fotografía o firma

La cédula profesional física fue durante años el documento oficial para acreditar estudios y ejercer una profesión en México; hoy puede ser sustituida por la versión digital con la misma validez legal.

La cédula profesional física fue durante años el documento oficial para acreditar estudios y ejercer una profesión en México; hoy puede ser sustituida por la versión digital con la misma validez legal.

Escribo para W Radio sobre temas nacionales e internacionales, con un interés particular por la políticaEdgar Herrera López

Por muchos años, la cédula profesional física fue un documento fundamental para validar tus credenciales como profesional; sin embargo, con la digitalización de cientos de documentos y trámites, las cosas han cambiado y las reglas también. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró recientemente la validez de la cédula profesional digital.

Al no ser una identificación oficial, sino un documento que acredita que una persona está habilitada para ejercer una profesión, no es indispensable que tenga fotografía o firma, señaló el máximo tribunal.

TE PUEDE INTERESAR: Constancia de Situación Profesional de la SEP: ¿Cuánto cuesta tramitarla en el Registro Nacional de Profesionistas?

Esto significa que la cédula electrónica puede reemplazar a la física y tiene exactamente la misma validez, por lo que ya no es necesario contar con la clásica en plástico que muchos aún conservan. Aunque sigue siendo válida, la digital ya puede sustituirla y no pueden negarse a aceptarla.

Para poder verificar la autenticidad de una cédula profesional, existe el Registro Nacional de Profesionistas, una plataforma que permite consultar esta información y también emitir la constancia de situación profesional, un documento que igualmente sirve para validarla.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Habrá examen cada 5 años para conservar la Cédula Profesional en 2026? Esto dijo la SEP

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad