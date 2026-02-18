¿Sigue siendo obligatoria la cédula profesional en plástico? Esto dijo la Suprema Corte

La cédula profesional física fue durante años el documento oficial para acreditar estudios y ejercer una profesión en México; hoy puede ser sustituida por la versión digital con la misma validez legal.

Por muchos años, la cédula profesional física fue un documento fundamental para validar tus credenciales como profesional; sin embargo, con la digitalización de cientos de documentos y trámites, las cosas han cambiado y las reglas también. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró recientemente la validez de la cédula profesional digital.

Al no ser una identificación oficial, sino un documento que acredita que una persona está habilitada para ejercer una profesión, no es indispensable que tenga fotografía o firma, señaló el máximo tribunal.

✅ #ComunicadoSonoro | Hoy la #SCJN validó que la CONDUSEF pueda sancionar a entidades financieras que incumplen con la obligación de reportar información sobre los despachos de cobranza que contratan. Además, confirmó la constitucionalidad de la cédula profesional electrónica y… pic.twitter.com/87uazhOvYb — Suprema Corte (@SCJN) January 16, 2026

Esto significa que la cédula electrónica puede reemplazar a la física y tiene exactamente la misma validez, por lo que ya no es necesario contar con la clásica en plástico que muchos aún conservan. Aunque sigue siendo válida, la digital ya puede sustituirla y no pueden negarse a aceptarla.

Para poder verificar la autenticidad de una cédula profesional, existe el Registro Nacional de Profesionistas, una plataforma que permite consultar esta información y también emitir la constancia de situación profesional, un documento que igualmente sirve para validarla.