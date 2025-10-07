Constancia de Situación Profesional de la SEP: ¿Cuánto cuesta tramitarla en el Registro Nacional de Profesionistas?
Conoce cómo puedes tramitar este documento que complementa tu título y cédula profesional.
Si en los últimos días has oído hablar sobre la Constancia de Situación Profesional, no escuchaste mal. La Secretaría de Educación Pública ya emite este nuevo documento que acredita no solo tus grados académicos, sino también certificaciones y otras competencias adicionales.
En realidad, desde septiembre fue anunciado a través de un boletín, en el que se presentó el nuevo portal del Registro Nacional de Profesionistas. Y si te estás preguntando cómo obtenerla, aquí te explicamos el paso a paso
¿Cuánto cuesta tramitar la Constancia de Situación Profesional?
Para tramitar la Constancia de Situación Profesional no necesitas pagar absolutamente nada, es gratis. Este documento te permite complementar tu título y tu cédula profesional. Es muy útil porque los integra en un solo folio junto con información extra sobre tus competencias y acreditaciones como:
- Tus datos personales como profesionista
- Tu información profesional registrada ante la SEP
- Tus certificaciones o cursos reconocidos
- Y en caso de existir, hasta sanciones.
¿Cómo sacar la constancia de situación profesional de la SEP?
Para tramitar tu propia Constancia de Situación Profesional, solo necesitas:
- Entrar al portal donde se emiten las cédulas profesionales en: https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/
- Luego, escribe tus datos generales como nombre completo y CURP.
- Dale clic en “Buscar”.
El sistema mostrará tus resultados con toda tu información como tu número de cédula, nombre, escuela, profesión, entidad federativa y año de registro. En esa misma sección aparecerá una que dice “Constancia”. Solo debes picarle al ícono de documento, y el PDF se descargará automáticamente.
¡Y listo! Así de rápido tendrás tu constancia.
