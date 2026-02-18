;

Siete niños son dados de alta tras intoxicación por tamales en Puebla; una menor dio positivo a fentanilo

Menores fueron hospitalizados en Huauchinango tras intoxicarse por comer tamales; autoridades investigan el origen del fentanilo detectado en una niña

Siete niños, incluida una menor que dio positivo a fentanilo, ya fueron dados de alta tras la intoxicación por tamales en Puebla; el caso sigue bajo investigación.

Luego de presentar síntomas de intoxicación tras consumir tamales (vómito, deshidratación e incluso convulsiones), siete niños en Puebla, de entre 2 y 11 años, fueron trasladados al Hospital General de Huauchinango para recibir atención médica. Una de las menores, de apenas 10 años, dio positivo a fentanilo.

Este miércoles, el Gobierno de Puebla informó que todos los menores ya fueron dados de alta, incluida la niña que arrojó positivo a esa sustancia.

Sin embargo, a cuatro días de los hechos, ocurridos el pasado 14 de febrero, las autoridades aún no han determinado si se trató de un acto intencional, quiénes serían los responsables ni en qué punto se habría producido la contaminación de los alimentos.

El gobierno estatal detalló que la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública y las autoridades de procuración de justicia mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el caso y deslindar responsabilidades.

De acuerdo con la periodista Gabriela Hernández, la Jurisdicción Sanitaria de Huauchinango señaló que podría deslindarse de la contaminación de los tamales si se confirma que esta ocurrió durante el proceso de preparación, distribución o comercialización del alimento.

