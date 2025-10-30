Intoxicación en jardín de niños de Chilpancingo: 67 menores afectados tras kermés

Padres de familia denunciaron que en varios de los centros de salud y hospitales públicos no contaban con insumos, ni medicamentos para la atención de los menores

Padres y madres de familia de estudiantes del jardín de niños “Vicente Guerrero”, ubicada al poniente de Chilpancingo, reportaron la intoxicación escolar de 67 menores de edad, presuntamente con alimentos a base de pollo, tras la celebración de una kermés el día de ayer.

La tarde de este jueves, al exterior de la institución educativa, madres de familia se concentraron para denunciar esta situación y pedir la intervención de las autoridades de educación y sanitarias, esta última, debido a que en centros de salud y hospitales públicos, no contaban con insumos para la atención de los menores.

Ampliar

¿Qué ocurrió?

Una de las madres de familia, expresó que desde el pasado 27 de octubre, la institución, junto con el comité de padres de familia, llevó a cabo la venta de alimentos para la recaudación de fondos.

Y es que, buscan la construcción de una barda para evitar el robo de material y por motivos de seguridad, debido a que este año la escuela no ha recibido el recurso económico del programa federal “La Escuela es Nuestra”, recurso que hasta el año pasado sí estaban recibiendo.

Se realizó una kermés para recaudar fondos y construir una barda / Julio Etchart/robertharding Ampliar

Denunciaron que en varios de los centros de salud y hospitales públicos, a los que trasladaron a sus hijos en los últimos días, no contaban con insumos, ni medicamentos para la atención de los menores, por lo que los padres tuvieron que absorber con el gasto o optar por el servicio privado.

¿Cuántos menores resultaron afectados por la intoxicación escolar?

En entrevista, la directora del plantel educativo, Dulce María Encarnación, confirmó que se tratan de 67 los menores con intoxicación escolar, quienes están siendo atendidos en distintos hospitales de la capital, aunque, según lo informado, todos están fuera de peligro.

¿Qué medidas tomaron las autoridades ante la intoxicación escolar?

Sobre los motivos por los cuales se presentó la intoxicación masiva, dijo desconocer los detalles, pero la jurisdicción sanitaria ya se ha puesto en contacto con la institución, a fin de, primeramente dar atención y seguimiento a los padecimientos, y también para establecer los motivos de esta situación.

“Tenemos conocimiento que la última niña que estaba internada ya fue dada de alta, sin embargo las maestras están atentas a los grupos para conocer si hay otros niños que presenten síntomas. La Jurisdicción Sanitaria está ofreciendo pruebas para saber qué fue lo que pasó y está en manos de ellas (autoridades) dar a conocer los pormenores".

#Comunicado

Atiende la SSG casos de enfermedad estomacal en Jardín de Niños de Chilpancingo pic.twitter.com/cNMutq5qBo — Salud Guerrero (@SSaludGro) October 30, 2025

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud Guerrero, confirmó que ya se tiene conocimiento de esta situación y se atienden los síntomas de enfermedades estomacales de los niños del preescolar “Vicente Guerrero”.

“Desde el primer momento se atendió el reporte de niños con síntomas de malestar estomacal, quienes, afirmó, se encuentran fuera de peligro y se mantiene contacto con las autoridades de la escuela para dar seguimiento a la atención que se requiera”.

Síguenos en Google News y encuentra más información