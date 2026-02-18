Sector lechero mexicano tiene alto potencial, pero requiere cambios estructurales

El sector lechero mexicano aporta más del 1% del PIB nacional y podría crecer con políticas diferenciadas y financiamiento competitivo, advirtió el presidente de FEMELECHE, Vicente Gómez Cobo.

El sector lechero mexicano tiene el mayor potencial de crecimiento dentro del agro nacional, pero requiere políticas públicas alineadas a los cambios tecnológicos y a las condiciones del mercado, afirmó el presidente de la Federación Mexicana de Lechería (FEMELECHE), Vicente Gómez Cobo.

Al presentar los detalles del 11º Foro Internacional de Lechería, que se realizará los días 11 y 12 de marzo en Aguascalientes, el dirigente advirtió que el mundo vive un “salto tecnológico” y que México se está quedando atrás en productividad y competitividad.

“Estamos viendo un salto tecnológico impresionante… y México en muchos aspectos se está quedando atrás (…) el sector agropecuario con mayor capacidad para crecer es la producción de leche, pero necesitamos que las políticas públicas se alineen a estos cambios”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: Fortalecer lazos comerciales con Canadá no excluye el T-MEC, afirmó Luis Rosendo Gutiérrez

¿Por qué la producción de leche puede crecer más?

Gómez Cobo destacó que la producción de leche representa más del 1% del PIB nacional y cerca del 24% del PIB agropecuario , además de su alto impacto social en empleo y economía familiar.

Sin embargo, explicó que el principal reto está en la estructura productiva: el 80% de los productores pertenece al sector social o familiar, muchos con hatos pequeños —en promedio nueve vacas en ordeña—, lo que limita su acceso a financiamiento y mejores condiciones comerciales.

Por ello propuso políticas diferenciadas: apoyos directos para pequeños productores en equipamiento e infraestructura, mientras que los medianos y grandes requieren créditos competitivos y de largo plazo. En México, señaló, las tasas de interés para el sector oscilan entre 12% y 20%, frente a niveles de 4% a 6% en Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian campesinos crisis agrícola sin precedentes y exigen ventanilla universal de crédito en México

Distorsiones de mercado y presión por importaciones

El dirigente también alertó que la apreciación del tipo de cambio ha abaratado las importaciones de lácteos, presionando los precios nacionales y reduciendo márgenes para los productores.

Denunció que en lo que va del año algunas empresas han reducido en promedio 10% el precio pagado al productor, mientras que el precio al consumidor ha aumentado. Según explicó, la alta concentración de compradores frente a pequeños productores genera un desbalance, agravado porque la ley de competencia económica impide negociar precios de forma colectiva.

TE PUEDE INTERESAR: Gusano barrenador: impacto en la ganadería y las exportaciones de ganado.

Ante este panorama, FEMELECHE planteó la necesidad de un marco de ordenamiento del mercado y mecanismos que garanticen condiciones de comercio justo.

Pese a los retos, el organismo subrayó que en los próximos 10 años México sumará hasta 20 millones de nuevos consumidores potenciales. El consumo actual ronda los 110 litros per cápita, por debajo de los 188 litros recomendados por la FAO y de los 220 litros que se consumen en Estados Unidos.

“El sector lechero puede ser contracíclico ante un entorno de bajo crecimiento económico, pero necesitamos acelerar las acciones para aprovechar esta oportunidad”, concluyó.

ahz.