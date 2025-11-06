Denuncian campesinos crisis agrícola sin precedentes y exigen ventanilla universal de crédito en México

El dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos, alertó sobre una crisis agrícola sin precedentes y exigió al gobierno federal una política agrícola clara que impulse la comercialización de los productos del campo.

Propuso además la apertura de una ventanilla universal de crédito para apoyar directamente a los productores agropecuarios.

Estas medidas, afirmó, permitirían mejorar la venta de granos como el maíz y aumentar la producción nacional. “México está perdiendo el control de lo más básico: la alimentación de la población. Y lo más grave es que no es por falta de dinero, sino por falta de rumbo”, subrayó el dirigente.

Producción estancada y dependencia del maíz importado

López Ríos señaló que esta crisis, la peor en más de tres décadas, obedece al aumento de costos de producción, la caída de precios internacionales y la falta de políticas públicas eficaces.

Dijo que actualmente México produce menos del 50 por ciento de los alimentos que consume.

Explicó que, entre 1994 y 2025, la producción de grano solo ha crecido 18 por ciento, mientras que el consumo aumentó 150 por ciento.

“En los primeros nueve meses del año, las importaciones totales de maíz —blanco y amarillo— se incrementaron cerca del 7 por ciento, y estimamos que al cierre de 2025 se alcance un nivel histórico de 24.7 millones de toneladas, 5 por ciento más que en 2024”, puntualizó.

Créditos insuficientes y falta de inversión

Tras la desaparición de Financiera Rural, su sustituto, los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), solo otorgan créditos a quienes pueden garantizar dos o tres veces el valor del préstamo.

De acuerdo con la UNTA, menos del 4 por ciento de los agricultores y ganaderos tiene acceso a financiamiento formal. Por ello, López Ríos propuso abrir una ventanilla universal para acceder al crédito, acompañada de un paquete de seguros agrícolas que permita renovar maquinaria y proteger la producción del campo mexicano.

