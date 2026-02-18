¿Qué hacer este fin de semana en CDMX?: Planes GRATIS, museos y actividades para no aburrirte

Si eres de los que no tiene plan aún, te dejamos una guía completa de qué hacer en CDMX este fin de semana, ¿y lo mejor? Es que estos planes son completamente GRATIS para que puedas asistir con tu mejor compañía sin ningún problema alguno. Además, el clima está como para divertirse un ratito, así que sigue leyendo para no perderte todo lo que la capital tiene planeado para ti.

¿Qué hacer este fin de semana en la CDMX?

A partir del viernes 20 al domingo 22 de febrero, la CDMX aún sigue con planes de febrero que puedes disfrutar sin costo alguno para que salgas con tiempo y puedas divertirte en una de las ciudades más top del momento.

Qué hacer el fin de semana en CDMX: Frankenstein de Guillermo del Toro

La cinta nominada a los Oscar dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth, estará proyectándose el domingo 22 de febrero en punto de las 6:30 pm en el Zócalo de la CDMX.

Así que te recomendamos asistir con tiempo para apartar tu lugar, ya que, forma parte del programa del festival ‘Jardín del Buen Amor’.

Qué hacer el fin de semana en CDMX: FIL Minería

Si lo que te gusta es comprar libros y eres adicto (a) a la lectura, este plan es para ti. Y es que llega una nueva edición de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, que se transformará en un altar a la lectura.

Esta edición número 47, tendrá ofertas especiales para estudiantes universitarios y contará con presentaciones, conferencias, charlas y talleres para todas las edades. Todo a partir del 21 de febrero y hasta el 1 de marzo de este año.

Qué hacer en CDMX: Paseo nocturno en bicicleta en Chapultepec

La última rodada con temática romántica llega a Paseo de la Reforma y Bosque de Chapultepec, por si quieres disfrutar de una noche tranquila y con tu mejor compañía sobre ruedas, esta opción es la mejor.

La ruta incluye el Centro Histórico y los dos lugares anteriormente mencionados, recuerda que es el próximo 21 de febrero de 7 a 11 PM.

Qué hacer en CDMX: Taller de separadores de libros

Si eres tan fan de la lectura como nosotros, te recomendamos dirigirte al Faro ORIENTE, ya que desde el jueves 5 al 26 de febrero, éste estará brindando un curso para crear tus propios separadores. La actividad no tiene un límite de edad, y lo mejor es que es para todas las edades y completamente gratis.

Seguro de aquí puedes sacar un buen regalito como San Valentín atrasado o de cumpleaños, pero es una gran sorpresa para quien más quieras.