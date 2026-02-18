PT fija su postura sobre la reforma electoral 2026 y advierte sobre los tiempos legislativos

La senadora del Partido del Trabajo. Geovanna Bañuelos afirmó que la reforma electoral debe cumplir tiempos legales para aplicarse en 2027. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

En el Partido del Trabajo no estamos de acuerdo con declaraciones absolutorias sobre la reforma electoral, afirmó la senadora Geovanna Bañuelos.

La legisladora explicó que los trabajos de preparación continúan y que el producto final de la reforma electoral podría conocerse la próxima semana. Precisó que aún no es un hecho, que la cámara de origen sea la Cámara de Diputados, pero confió en que podrán exponer sus puntos de vista, como se ha hecho en las mesas de trabajo.

A la #ReformaElectoral se le está acabando el tiempo:



"Si en el mes de febrero no está, por lo menos aprobada en una de las cámaras del Congreso de la Unión, no darán los tiempos legales para que pueda aplicarse en el 2027", @geovanna_b.



🎙️ @warkentin

🔴https://t.co/mt5UbficME pic.twitter.com/kcvvNsArwp — Así Las Cosas (@asilascosasw) February 18, 2026

TE PUEDE INTERESAR: Reforma electoral será responsable y no responderá a negociaciones políticas: Claudia Sheinbaum

Reforma electoral debe cumplir proceso legislativo

Bañuelos detalló que el proyecto de reforma encargado a la secretaría de Gobernación por la presidenta Claudia Sheinbaum debe cumplir con el proceso legislativo ordinario.

Esto implica que sea votado en la cámara de origen, posteriormente aprobado por mayoría calificada en el Senado y después avalado por los congresos estatales, como cualquier reforma constitucional.

Sin embargo, advirtió que, si en febrero no está aprobada al menos en una de las cámaras, no habría tiempo legal para que pueda aplicarse en 2027. Aclaró que esto no significa que no vaya a existir reforma electoral, sino que deberá respetar los tiempos establecidos.

TE PUEDE INTERESAR: “Reforma electoral no será una imposición”, Rosa Icela Rodríguez define la línea de Morena

Temas en discusión: INE, OPLES y financiamiento

La senadora señaló que continúan las mesas técnicas convocadas por la Secretaría de Gobernación y que entre los temas en discusión están la eliminación de los OPLES, la reducción de consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), la participación de migrantes en el extranjero y la integración de la representación proporcional en las cámaras de senadores y diputados.

También subrayó que el financiamiento a partidos no debe reducirse de manera indiscriminada.

“No se puede reducir por un plumazo el financiamiento a burócratas que tienen una profesionalización. Estamos hablando de una institución tan relevante como el árbitro que garantiza que se cumplan las reglas del juego de la democracia”, concluyó.