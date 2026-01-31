“Reforma electoral no será una imposición”, Rosa Icela Rodríguez define la línea de Morena

Rosa Icela Rodríguez inauguró la "pasarela" de funcionarios federales que participaron en la reunión plenaria

México. - Con la mira puesta en el nuevo periodo de sesiones, los 253 diputados federales de Morena iniciaron su reunión plenaria bajo una consigna clara: diálogo y legitimidad.

Esta mañana arrancó la reunión plenaria Morena de los diputados federales, de cara al nuevo periodo ordinario de sesiones que inicia este domingo.

A este encuentro privado que se llevó a cabo en el recinto de San Lázaro, fueron invitados varios Secretarios de Estado para exponer a los 253 legisladores del partido guinda las prioridades del gobierno federal e impulsar las iniciativas de ley que requiere el proyecto de la 4T.

#EnVivo Inauguración de la 4.ª Plenaria del Grupo Parlamentario de MORENA, con la presencia de la titular de @SEGOB_mx, @rosaicela_ https://t.co/r5nLGwQVuM — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 31, 2026

¿Qué temas se abordan en la reunión plenaria de Morena?

La primera de esta pasarela fue la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez quien, en su discurso inaugural, se refirió a diversos temas desde la soberanía nacional, la seguridad pública y la reforma electoral, entre otros.

Sostuvo que la reforma electoral no será una imposición.

“Lejos de cualquier imposición, esta reforma se construye con participación, hay claridad en los tiempos, el Congreso tendrá su momento soberano para debatir y votar con todas las fuerzas representadas. Avanzamos en asegurar que la iniciativa llegue a sus curules no venga de un escritorio, sino que esté nutrida y legitimada por la voz del pueblo. Vamos por un sistema donde la voz de la gente se escuche fuerte y dicte el rumbo del país”. — Rosa Icela Rodríguez

Nuestra gratitud con @DiputadosMorena por invitarnos a su reunión plenaria. El diálogo y los acuerdos en materia legislativa son esenciales para consolidar la transformación de #México y garantizar el bienestar de nuestro pueblo. 🇲🇽 @Claudiashein @RicardoMonrealA @Sergeluna_S pic.twitter.com/noQuttlx0M — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) January 31, 2026

¿Quiénes participan en los trabajos del encuentro legislativo?

Además de esta funcionaria, confirmaron su asistencia los secretarios de Relaciones Exteriores, Economía, y del Trabajo, por la tarde participarán la Consejera Jurídica de la Presidencia de la República y al final, la lideresa nacional del partido Morena.

