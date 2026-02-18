¿Murió Elena Poniatowska? Fundación aclara la verdad sobre su estado de salud en 2026

En las primeras horas de este martes las redes sociales estallaron con una versión que tomó fuerza en cuestión de minutos, la supuesta muerte de la escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska parecía ser una realidad. El rumor comenzó a circular en X (antes Twitter) y rápidamente se replicó en otras plataformas, provocando desconcierto, mensajes de despedida y reacciones de figuras del ámbito cultural.

La información, sin embargo, carecía de fuente oficial. No existía confirmación de familiares, de su equipo cercano ni de instituciones culturales. Aun así, la narrativa se viralizó con la velocidad que caracteriza a las fake news cuando involucran a personalidades de alto perfil, especialmente tratándose de una autora de 93 años cuya trayectoria es referente obligado de la literatura mexicana contemporánea.

Ante la confusión generada, la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C. salió al paso para frenar la desinformación. En un comunicado oficial, la institución aclaró que la escritora “está perfectamente bien y goza de buena salud”, desmintiendo categóricamente la noticia sobre su fallecimiento. La precisión fue contundente: no hay tal deceso y la autora se encuentra estable.

Sheinbaum también lo negó

El tema llegó incluso a la conferencia matutina presidencial. La mandataria Claudia Sheinbaum fue cuestionada al respecto y respondió con claridad:

“No es cierto, no asusten”.

Con ello, el Gobierno federal reforzó el desmentido y pidió no difundir versiones no verificadas.

¿Quién es Elena Poniatowska?

Elena Poniatowska, nacida en París en 1932 y naturalizada mexicana, es una de las voces más influyentes del periodismo narrativo y la literatura en habla hispana. Su obra más emblemática, La noche de Tlatelolco, es una crónica imprescindible sobre la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968.

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Cervantes, considerado el máximo galardón de las letras en español.

El origen del rumor

De acuerdo con el rastreo digital, la versión habría surgido de una cuenta que simulaba pertenecer a una editorial. La publicación fue replicada sin verificación, detonando una cadena de mensajes que dieron por cierta la información.

Especialistas en comunicación advierten que este tipo de episodios evidencian la fragilidad del ecosistema digital ante contenidos falsos, particularmente cuando involucran a figuras públicas de edad avanzada.

No murió, está viva

Elena Poniatowska no murió. La noticia es falsa y ya fue desmentida por su fundación y por la Presidencia de la República.

El caso vuelve a subrayar la importancia de confirmar datos en fuentes oficiales antes de compartir información sensible.

