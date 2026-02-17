Feria Internacional del Libro en Coyoacán 2026: fechas, invitados y actividades de la FILCO en CDMX

La literatura vuelve a tomar las plazas públicas del sur de la capital. La alcaldía Coyoacán anunció la quinta edición de la Feria Internacional del Libro (FILCO), que se llevará a cabo del 6 al 15 de marzo de 2026 en los Jardines Hidalgo y Centenario, consolidándose como uno de los encuentros editoriales más relevantes de la Ciudad de México.

Esta edición apuesta por fortalecer el hábito de la lectura, abrir espacios para el diálogo cultural y acercar a jóvenes y familias al mundo editorial en pleno corazón de la Ciudad de México.

¿Cuándo y dónde será la Feria Internacional del Libro en Coyoacán 2026?

Fechas: del 6 al 15 de marzo de 2026

Sede: Jardines Hidalgo y Centenario, Coyoacán

Entrada: gratuita

Duración: 10 días de actividades culturales

Durante más de una semana, la FILCO 2026 ofrecerá un espacio abierto al público donde convergen editoriales, autores, lectores y promotores culturales.

Más de 900 sellos editoriales y 350 actividades

De acuerdo con el anuncio oficial, la feria contará con:

Más de 900 sellos editoriales

Cerca de 2 mil invitados nacionales e internacionales

Alrededor de 350 actividades culturales

El programa incluye presentaciones de libros, conversatorios, talleres, actividades infantiles, funciones de teatro, proyecciones de cine y espectáculos musicales. La intención es clara: que el libro dialogue con otras disciplinas y que la cultura salga del formato tradicional de auditorio cerrado para ocupar el espacio público.

Autores invitados a la FILCO 2026

Entre los escritores y figuras destacadas que participarán en esta edición se encuentran:

Elena Poniatowska

Laura Restrepo

Elmer Mendoza

Juan Pablo Villalobos

Alberto Ruy Sánchez

Carmen Boullosa

Guadalupe Loaeza

Carlos Martínez Assad

La diversidad de voces apunta a una programación que combina narrativa, ensayo, historia, periodismo y reflexión social.

Fútbol, mujeres y memoria: los ejes temáticos de 2026

En esta quinta edición, la FILCO incorporará el fútbol como eje temático, con mesas de diálogo que explorarán la relación entre literatura y deporte, así como su impacto cultural y social.

Además, se impulsará el programa “Mujer es cultura”, enfocado en visibilizar la obra de escritoras contemporáneas y generar espacios de discusión sobre la participación femenina en el ámbito editorial.

Uno de los proyectos simbólicos será la instalación de una cápsula del tiempo, en la que se resguardarán testimonios y materiales culturales para abrirse dentro de 25 años, como memoria colectiva de la comunidad lectora.

Coyoacán refuerza su perfil cultural en la CDMX

Con esta quinta edición, la Feria Internacional del Libro en Coyoacán busca consolidarse como un referente cultural en la capital del país. No se trata solo de vender libros, sino de generar comunidad, conversación y acceso a la cultura en un espacio abierto y gratuito.

En un contexto donde el debate público se mueve a velocidad digital, la FILCO 2026 apuesta por algo más pausado: sentarse a escuchar, hojear un libro y dialogar cara a cara. Y eso, en una ciudad que no se detiene, ya es noticia.

