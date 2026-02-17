Feria Internacional del Libro en Coyoacán 2026: fechas, invitados y actividades de la FILCO en CDMX
Del 6 al 15 de marzo, Coyoacán será sede de la Feria Internacional del Libro 2026 con cientos de editoriales, escritores nacionales e internacionales y eventos culturales gratuitos
La literatura vuelve a tomar las plazas públicas del sur de la capital. La alcaldía Coyoacán anunció la quinta edición de la Feria Internacional del Libro (FILCO), que se llevará a cabo del 6 al 15 de marzo de 2026 en los Jardines Hidalgo y Centenario, consolidándose como uno de los encuentros editoriales más relevantes de la Ciudad de México.
Esta edición apuesta por fortalecer el hábito de la lectura, abrir espacios para el diálogo cultural y acercar a jóvenes y familias al mundo editorial en pleno corazón de la Ciudad de México.
TE RECOMENDAMOS: El mexicano David Toscana gana el Premio Alfaguara 2026 con la novela El ejército ciego
¿Cuándo y dónde será la Feria Internacional del Libro en Coyoacán 2026?
- Fechas: del 6 al 15 de marzo de 2026
- Sede: Jardines Hidalgo y Centenario, Coyoacán
- Entrada: gratuita
- Duración: 10 días de actividades culturales
Durante más de una semana, la FILCO 2026 ofrecerá un espacio abierto al público donde convergen editoriales, autores, lectores y promotores culturales.
Más de 900 sellos editoriales y 350 actividades
De acuerdo con el anuncio oficial, la feria contará con:
- Más de 900 sellos editoriales
- Cerca de 2 mil invitados nacionales e internacionales
- Alrededor de 350 actividades culturales
El programa incluye presentaciones de libros, conversatorios, talleres, actividades infantiles, funciones de teatro, proyecciones de cine y espectáculos musicales. La intención es clara: que el libro dialogue con otras disciplinas y que la cultura salga del formato tradicional de auditorio cerrado para ocupar el espacio público.
Autores invitados a la FILCO 2026
Entre los escritores y figuras destacadas que participarán en esta edición se encuentran:
- Elena Poniatowska
- Laura Restrepo
- Elmer Mendoza
- Juan Pablo Villalobos
- Alberto Ruy Sánchez
- Carmen Boullosa
- Guadalupe Loaeza
- Carlos Martínez Assad
La diversidad de voces apunta a una programación que combina narrativa, ensayo, historia, periodismo y reflexión social.
Fútbol, mujeres y memoria: los ejes temáticos de 2026
En esta quinta edición, la FILCO incorporará el fútbol como eje temático, con mesas de diálogo que explorarán la relación entre literatura y deporte, así como su impacto cultural y social.
Además, se impulsará el programa “Mujer es cultura”, enfocado en visibilizar la obra de escritoras contemporáneas y generar espacios de discusión sobre la participación femenina en el ámbito editorial.
Uno de los proyectos simbólicos será la instalación de una cápsula del tiempo, en la que se resguardarán testimonios y materiales culturales para abrirse dentro de 25 años, como memoria colectiva de la comunidad lectora.
Coyoacán refuerza su perfil cultural en la CDMX
Con esta quinta edición, la Feria Internacional del Libro en Coyoacán busca consolidarse como un referente cultural en la capital del país. No se trata solo de vender libros, sino de generar comunidad, conversación y acceso a la cultura en un espacio abierto y gratuito.
En un contexto donde el debate público se mueve a velocidad digital, la FILCO 2026 apuesta por algo más pausado: sentarse a escuchar, hojear un libro y dialogar cara a cara. Y eso, en una ciudad que no se detiene, ya es noticia.
TE RECOMENDAMOS: Cuarenta años sin Juan Rulfo, los murmullos siguen escuchándose