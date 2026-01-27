El mexicano David Toscana gana el Premio Alfaguara 2026 con la novela El ejército ciego

El escritor mexicano David Toscana ha sido distinguido con el XXIX Premio Alfaguara de Novela 2026 por su obra El ejército ciego, según se anunció este martes 27 de enero durante un acto celebrado en Madrid, España. El fallo del jurado fue leído por el también escritor mexicano Jorge Volpi, presidente del panel, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en el marco de uno de los premios más relevantes de la narrativa en lengua española para obras inéditas.

La novela premiada fue seleccionada entre más de 1 mil 140 manuscritos recibidos de países como España, Argentina, México, Colombia, Estados Unidos, Chile, Perú y Uruguay, lo que da cuenta del alcance internacional de la convocatoria.

El galardón, que otorga la editorial Alfaguara, está dotado con 175 mil dólares, una escultura del artista Martín Chirino y la publicación simultánea de la obra en España, Latinoamérica y Estados Unidos, prevista para el 26 de marzo de 2026.

TE RECOMENDAMOS: Cuarenta años sin Juan Rulfo, los murmullos siguen escuchándose

La novela y su propuesta narrativa

El ejército ciego parte de un episodio histórico del siglo XI en el que Basilio II, emperador de Bizancio, ordenó cegar a miles de soldados búlgaros después de la batalla de Kleidon. Con este hecho como punto de partida, Toscana construye una ficción que el jurado calificó como “una fábula oscura y poderosa” que se distancia del relato histórico convencional para proponer “una lectura simbólica, casi mítica sobre la guerra, el poder y la resistencia”.

La narración adopta la voz en primera persona de Kozaro (o Caro) el Escriba, figura que guía al lector por un universo marcado por la violencia, la obediencia y la fragilidad humana. El tono de la obra ha sido descrito como oral y poético, con elementos que mezclan testimonio, leyenda y humor negro.

David Toscana (Monterrey, 1961)

David Toscana nació en Monterrey, Nuevo León, México, en 1961. Ingeniero de formación y escritor por vocación, ha desarrollado una carrera literaria sólida, con numerosas novelas y colecciones de cuentos traducidas a múltiples idiomas. Su obra ha sido reconocida con diversos premios, entre ellos el Premio a la Excelencia a las Letras José Emilio Pacheco y el V Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa por El peso de vivir en la tierra (2022).

Toscana reside desde hace años en Madrid, donde ha continuado su trayectoria creativa. Entre sus títulos anteriores destacan Estación Tula (1995), Santa María del Circo (1998), El último lector (2004) y El ejército iluminado (2006), entre otros. Muchas de estas obras han sido traducidas a más de una decena de lenguas, lo que lo posiciona como una voz reconocida de la narrativa en español contemporánea.

TAMBIÉN TE RECOMENDAMOS: 92 años de Cormac McCarthy, el enigma

En la ceremonia, Volpi destacó la singularidad de la obra de Toscana, señalando que se trata de una de las propuestas más fascinantes de la lengua española en las últimas décadas. El propio autor, por su parte, afirmó que El ejército ciego no fue escrita con una intención explícita de reflejar problemáticas contemporáneas, pero que “las novelas piensan por sí solas” y que, por ello, su obra “habla por sí misma” con resonancias que pueden vincularse con distintas épocas y contextos.

Con este reconocimiento, Toscana se incorpora a una lista de autores que han marcado la narrativa en español, entre ellos Elena Poniatowska, Tomás Eloy Martínez, Laura Restrepo, Sergio Ramírez y el propio Jorge Volpi, reafirmando la presencia de los escritores latinoamericanos en los grandes escenarios editoriales internacionales.