México registra ventas récord de autos por fuerte competencia en el mercado

México registra ventas récord de autos y una competencia intensa en el mercado automotriz, compartió Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), a través de su presidente ejecutivo, Guillermo Rosales, en entrevista con Becket Gutiérrez, conductor de Movilidad W y colaborador de Negocios W.

En el espacio de Jeanette Leyva Reus, Rosales explicó que esta tendencia de recuperación en las ventas se debe principalmente a una etapa de alta competencia entre armadoras y distribuidores.

“Estamos viviendo una intensa etapa de competencia que ha llevado a que cada armadora y sus distribuidores estén ofreciendo condiciones que no habíamos visto antes en el mercado mexicano”, señaló.

Mejores precios y financiamiento impulsan ventas

El presidente ejecutivo de la AMDA detalló que los beneficios se reflejan en precios más competitivos y mejores condiciones de financiamiento.

Indicó que las financieras de marca y los bancos están compitiendo por la preferencia de los consumidores con promociones atractivas, incluyendo plazos de hasta 72 meses.

Además, destacó que, aunque la inflación en enero cerró arriba del 3.7%, el incremento en los precios de los vehículos fue apenas del 1.4%, lo que ha favorecido la decisión de compra.

¿Cómo avanza el mercado de vehículos eléctricos e híbridos?

Sobre la transición hacia la electromovilidad, Rosales reconoció que en México existe insuficiencia en infraestructura de recarga. Señaló que más del 80% de las recargas, tanto en México como a nivel mundial, se realizan en casa, oficina o espacios educativos.

Sin embargo, dadas las características del país, el vehículo híbrido convencional y el híbrido enchufable están concentrando la mayor preferencia del mercado.

Aunque la oferta y demanda de autos eléctricos continúa en aumento, puntualizó que actualmente la gama de híbridos electrificados es la que registra mayor aceptación entre los consumidores mexicanos.

