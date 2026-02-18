INE vuelve al Home Office: ¿pausarán actividades presenciales?

¿Hay brote de sarampión en el INE? Tras confirmar un contagio entre su personal, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció medidas de emergencia que incluyen el regreso al home office y una jornada de vacunación. Si tienes trámites pendientes, no te preocupes porque los servicios no verán afectados, aunque sí se implementarán protocolos para evitar la propagación de la enfermedad.

El caso fue confirmado por el como parte del monitoreo de su planta laboral en el contexto de los contagios de sarampión en México.

#BoletínINE | El INE responde al llamado de las autoridades sanitarias para combatir los brotes de sarampión.https://t.co/vE9zQqkQfz pic.twitter.com/U2M6KxCQ4m — @INEMexico (@INEMexico) February 18, 2026

¿Qué medidas tomó el INE tras detectar el caso?

“Se implementaron acciones institucionales orientadas a evitar el riesgo de contagio de sarampión en las instalaciones del INE, de manera coordinada, eficiente y en estricto cumplimiento de la normatividad aplicable, protegiendo en todo momento la salud del personal y la ciudadanía”. —

A través de un comunicado, el INE asevera que lleva a cabo diversas acciones, entre ellas:

La instrumentación de una campaña de vacunación en los estados de mayor riesgo de contagio, como es el caso de Chihuahua y Jalisco .

y . Se privilegiará en los próximos cinco días el trabajo vía home office y únicamente acudirán a las oficinas aquellas personas cuyas funciones requieran estrictamente su presencia en las instalaciones.

Usar gel antibacterial en la entrada y salida de las instalaciones.

Una campaña de difusión interna sobre la enfermedad y sus medidas de prevención.

Evitar contacto físico.

Uso de cubrebocas en áreas comunes.

Y en caso de síntomas de la enfermedad o de haber estado en contacto con un enfermo, acudir de inmediato al servicio médico y reportarlo.

¿Cómo será la jornada interna de vacunación?

Como parte de sus medidas de prevención también se llevará a cabo una jornada interna de vacunación este 19 de febrero en el complejo de Tlalpan, dirigida a personas de 49 años o menos que requieran completar o reforzar su esquema de inmunización.

“Para el Instituto estas acciones tienen un carácter estrictamente preventivo. Hasta el momento no se tiene registro de nuevos casos dentro de las instalaciones”. —

