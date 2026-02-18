Aurelio Nuño acusa crisis educativa en México, tras “patético” caso de Marx Arriaga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, calificó como “un espectáculo patético” el atrincheramiento de Marx Arriaga y aseguró que el episodio refleja una crisis educativa en México.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, Nuño sostuvo que lo ocurrido pone en evidencia un problema político interno y falta de mando dentro del movimiento gobernante.

El acto fue de subordinación ridículo al desacatar una orden no solo de su jefa, la Secretaría de Educación, sino de la Presidenta y su mandato”,“El acto fue de subordinación ridículo al desacatar una orden no solo de su jefa, la Secretaría de Educación, sino de la Presidenta y su mandato”. — Afirmó el extitular de la SEP.

Señala retroceso en cobertura educativa

Nuño, quien encabezó la Secretaría de Educación Pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, aseguró que desde 2018 la cobertura educativa ha caído de manera “dramática”.

Indicó que antes de los gobiernos de Morena todos los sexenios aumentaron la cobertura escolar; sin embargo, afirmó que esa tendencia se revirtió en los últimos años.

Según detalló, actualmente habría 1.5 millones de niñas y niños menos en el sistema educativo en comparación con 2018. Señaló que la cobertura en primaria pasó de 99% a 94%, en secundaria de 97% a 93%, en media superior de 84% a 74% y en preescolar de 72% a 63%.

Críticas a libros de texto

El exfuncionario también cuestionó los libros de texto elaborados bajo la gestión de Arriaga, al afirmar que escuelas privadas no los utilizan porque, en su opinión, “no sirven para nada”.

Nuño concluyó que lo ocurrido con el exdirector general muestra un problema más profundo en la política educativa y acusó que en los gobiernos recientes ha existido un “profundo desprecio por la educación”.