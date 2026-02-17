Superbacteria de 5,000 años hallada en el hielo resiste 10 antibióticos modernos: alertan por impacto del cambio climático

En el hielo durante 5,000 años: la superbacteria que sobrevivió y hoy desafía a la medicina moderna

Durante milenios permaneció atrapada en el hielo. Hoy, tras ser aislada en la Cueva de Scărișoara, una bacteria antigua demuestra resistencia a 10 antibióticos modernos, sorprendiendo a la comunidad científica.

El hallazgo no solo confirma que la resistencia a los antibióticos es anterior a la medicina contemporánea, también plantea preguntas sobre lo que podría emerger con el avance del cambio climático. Lo que estuvo congelado miles de años ahora podría redefinir la manera en que entendemos las superbacterias.

¿Dónde fue encontrada la superbacteria de 5,000 años?

La bacteria fue aislada en la Cueva de Scărișoara, en Rumania, uno de los glaciares subterráneos más antiguos del continente europeo.

Investigadores extrajeron un núcleo de hielo a aproximadamente 25 metros de profundidad. En ese bloque congelado identificaron la cepa Psychrobacter SC65A.3, un microorganismo adaptado a condiciones extremas de frío.

El hielo que la contenía tiene una antigüedad estimada de alrededor de cinco milenios.

¿Por qué esta bacteria es considerada una superbacteria?

El término “superbacteria” se utiliza para describir microorganismos con resistencia a múltiples antibióticos. En este caso, los resultados fueron contundentes:

Resistencia comprobada a 10 clases de antibióticos modernos.

Evaluación frente a 28 antibióticos distintos.

Identificación de más de 100 genes asociados a resistencia antimicrobiana.

Presencia de aproximadamente 600 genes previamente desconocidos.

Detección de 11 genes con potencial antimicrobiano.

Lo más relevante: esta bacteria existía miles de años antes del desarrollo de los antibióticos clínicos. Eso confirma que la resistencia bacteriana es un fenómeno evolutivo natural, no exclusivamente producto del uso médico contemporáneo.

Resistencia a los antibióticos: ¿qué significa este hallazgo para la salud pública?

La resistencia antimicrobiana es considerada una de las mayores amenazas sanitarias globales. Este descubrimiento aporta dos mensajes clave:

Los genes de resistencia existen en la naturaleza desde hace milenios. El entorno puede actuar como reservorio de mecanismos biológicos que aún no comprendemos por completo.

El análisis genético de esta superbacteria podría ayudar a entender cómo evolucionaron estos mecanismos y cómo prevenir que se expandan en bacterias actuales.

Cambio climático y deshielo: ¿pueden liberarse bacterias antiguas?

Uno de los puntos que más inquietud genera es el impacto del calentamiento global. El derretimiento de hielos milenarios en distintas regiones del planeta podría exponer microorganismos antiguos.

Si estos genes de resistencia entran en contacto con bacterias contemporáneas, existe la posibilidad de transferencia genética, lo que complicaría aún más el panorama sanitario mundial.

Los investigadores subrayan que el estudio fue realizado bajo estrictos protocolos de bioseguridad, pero el fenómeno del deshielo continúa siendo una variable que la ciencia observa con atención.

¿Amenaza o oportunidad científica?

Más allá del riesgo, el hallazgo también abre oportunidades:

Permite estudiar la evolución natural de la resistencia bacteriana.

Podría contribuir al desarrollo de nuevos antibióticos .

. Ofrece información genética útil para la biotecnología.

Lo que estuvo congelado durante 5,000 años ahora podría aportar claves para enfrentar uno de los mayores desafíos médicos del siglo XXI.

