Sheinbaum asegura que México solo será observador en Junta de Paz convocada por Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México sólo participará como observador en la Junta de Paz, que conformó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

¿Cuál será el papel de México en la Junta de Paz?

Después que se diera a conocer que el mandatario estadounidense, informó que ya planea la primera reunión en Washington el 19 de febrero, en la mañanera desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que México, reconoce a Palestina e Israel como estado.

“En el comunicado se dice que reconocemos la búsqueda de la paz en cualquier espacio que se abra pero en este caso cuando se trata particularmente de la paz en Medio Oriente, dado que nosotros reconocemos a Palestina como un estado... se está planteando que vayamos como observadores, entonces probablemente vaya el embajador de Naciones Unidas (Héctor Vasconcelos), nuestro embajador, pero fue la respuesta que dimos”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿México aportará recursos económicos a la iniciativa?

Así mismo enfatizó que México no donará los mil millones que pidió Trump a los países involucrados para iniciativas humanitarias y reconstrucción y resolver así el conflicto entre Palestina e Israel.

“No, no se paga nada, era otra razón además de que esos recursos se usan para el pueblo de México”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Con su participación México podría dar seguimiento al asistir a las reuniones oficiales, escuchar las propuestas y acuerdos, además de mantener comunicación diplomática con los países integrantes a pesar de no tener voto en las decisiones, ni asumir compromisos financieros automáticos.

