Movimiento Ciudadano va por el desafuero del gobernador Rubén Rocha Moya
Bajo acusaciones de narcotráfico y conspiración, la dirigencia de Movimiento Ciudadano busca retirar la inmunidad constitucional a los principales liderazgos de Morena en Sinaloa.
El diputado federal Gibrán Ramírez y el dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, presentaron una solicitud de desafuero en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
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¿Quiénes están incluidos en la solicitud de desafuero?
La petición entregada ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, incluye al senador de Morena Enrique Insulza, al alcalde morenista de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil y al resto de los servidores públicos de Sinaloa acusados de narcotráfico por autoridades de Estados Unidos.
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¿Qué señalamientos enfrentan los funcionarios?
En un mensaje en redes sociales, el propio coordinador nacional de MC, publicó el documento sellado por la Secretaria General de la Cámara de Diputados en el que presenta la denuncia contra dichos funcionarios sinaloenses contra los que pesa imputaciones como conspiración para el tráfico ilícito de sustancias controladas y de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.
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¿Qué implica el proceso de desafuero?
El proceso de desafuero implica retirar el fuero constitucional del que gozan los tres funcionarios que fueron electos por votación popular, es decir, se solicita que tanto Rubén Rocha, como Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez pierdan la inmunidad para poder procesarlos penalmente.