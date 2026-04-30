Movimiento Ciudadano va por el desafuero del gobernador Rubén Rocha Moya

El diputado federal Gibrán Ramírez y el dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, presentaron una solicitud de desafuero en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, fue acusado en EE.UU por presuntos vínculos con el narcotráfico. Ampliar

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¿Quiénes están incluidos en la solicitud de desafuero?

La petición entregada ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, incluye al senador de Morena Enrique Insulza, al alcalde morenista de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil y al resto de los servidores públicos de Sinaloa acusados de narcotráfico por autoridades de Estados Unidos.

El día de ayer, desde la tribuna del @senadomexicano, en nombre de nuestro grupo parlamentario @MorenaSenadores, defendí el principio de la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la ilegal… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) April 29, 2026

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¿Qué señalamientos enfrentan los funcionarios?

En un mensaje en redes sociales, el propio coordinador nacional de MC, publicó el documento sellado por la Secretaria General de la Cámara de Diputados en el que presenta la denuncia contra dichos funcionarios sinaloenses contra los que pesa imputaciones como conspiración para el tráfico ilícito de sustancias controladas y de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Lo mínimo que pueden hacer los funcionarios de Sinaloa que han sido formalmente acusados por las autoridades norteamericanas es enfrentar este proceso sin fuero.



Por eso, el diputado @gibranrr y un servidor hemos solicitado el día de hoy que se dé inicio al proceso de desafuero. pic.twitter.com/rdXnzXY2HS — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 1, 2026

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¿Qué implica el proceso de desafuero?

El proceso de desafuero implica retirar el fuero constitucional del que gozan los tres funcionarios que fueron electos por votación popular, es decir, se solicita que tanto Rubén Rocha, como Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez pierdan la inmunidad para poder procesarlos penalmente.

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