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Movimiento Ciudadano va por el desafuero del gobernador Rubén Rocha Moya

Bajo acusaciones de narcotráfico y conspiración, la dirigencia de Movimiento Ciudadano busca retirar la inmunidad constitucional a los principales liderazgos de Morena en Sinaloa.

Van por desafuero de Rubén Rocha Moya

Van por desafuero de Rubén Rocha Moya

Jaime Obrajero Fernández

El diputado federal Gibrán Ramírez y el dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, presentaron una solicitud de desafuero en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Rubén Rocha Moya enfrenta acusaciones en EE.UU por presunto narcotráfico. El gobernador de Sinaloa es señalado por vínculos con el Cártel de Sinaloa en una investigación que escala a nivel internacional.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, fue acusado en EE.UU por presuntos vínculos con el narcotráfico.

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¿Quiénes están incluidos en la solicitud de desafuero?

La petición entregada ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, incluye al senador de Morena Enrique Insulza, al alcalde morenista de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil y al resto de los servidores públicos de Sinaloa acusados de narcotráfico por autoridades de Estados Unidos.

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¿Qué señalamientos enfrentan los funcionarios?

En un mensaje en redes sociales, el propio coordinador nacional de MC, publicó el documento sellado por la Secretaria General de la Cámara de Diputados en el que presenta la denuncia contra dichos funcionarios sinaloenses contra los que pesa imputaciones como conspiración para el tráfico ilícito de sustancias controladas y de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

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¿Qué implica el proceso de desafuero?

El proceso de desafuero implica retirar el fuero constitucional del que gozan los tres funcionarios que fueron electos por votación popular, es decir, se solicita que tanto Rubén Rocha, como Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez pierdan la inmunidad para poder procesarlos penalmente.

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