En México se consolida la estrategia nacional para el desarrollo de Combustibles Sostenibles de Aviación

Avanza el proyecto para incorporar bioturbosina en las aeronaves, a fin de que se realicen los primeros vuelos verdes en el país

La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte, a través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), en coordinación con la Secretaría de Energía, anunció la organización de la Quinta Mesa Técnica para el desarrollo de Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF por sus siglas en inglés).

Este evento internacional de alto nivel se realizará en el Centro Internacional de Instrucción de ASA, y se abordarán temas estratégicos como políticas públicas, certificación, tecnología, financiamiento, demanda y producción de SAF, para su integración en Latinoamérica.

En este sentido, Aeropuertos y Servicios Auxiliares reitera su compromiso con la sostenibilidad y la descarbonización del transporte aéreo.

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Cabe recordar que, el organismo como líder del mercado de combustibles de aviación en México, cuenta con la capacidad logística para integrar SAF en la cadena de valor, por lo que desarrolla un proyecto piloto para la mezcla de combustibles en la Estación de Combustibles México.

Lo anterior permitirá que -a partir de este año- se pueda incorporar bioturbosina en el suministro a las aeronaves y se realicen los primeros vuelos verdes en el país.

Desde 2024 ASA ha trabajado, en coordinación con actores preponderantes del sector aeronáutico y energético nacional, así como con organismos internacionales, centros de investigación y actores del sector privado, para fortalecer la cadena de valor del SAF desde el origen de las materias primas.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno de México, a través de ASA y otras dependencias e instituciones, coordina diversos grupos de trabajo estructurados en siete ejes estratégicos fundamentales: infraestructura, certificación, regulación, innovación, tecnología, materias primas y financiamiento, mediante lo cual se busca garantizar la articulación técnica especializada para consolidar el desarrollo del SAF en México.

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Con estas acciones ASA mantiene su compromiso de impulsar la incorporación de bioturbosina en México, invertir en infraestructura y coordinar esfuerzos multisectoriales que permitan avanzar hacia una aviación más limpia y responsable, alineada con el objetivo aspiracional de alcanzar cero emisiones netas para 2050 (Net Zero).