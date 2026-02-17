¿Karime Macías volverá a México? La presidenta Sheinbaum envía un extrañamiento a Reino Unido por asilo

México enviará una nota diplomática a Reino Unido por el asilo otorgado a Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, afirmó la presidenta Sheinbaum. FOTO: ALBERTO ROA /CUARTOSCURO.COM

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que este martes el gobierno federal enviará un extrañamiento diplomático al Reino Unido por el asilo concedido a Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, quien es acusada de desviar 112 mil millones de pesos.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria recordó los cuadernos donde la expresidenta del DIF de Veracruz escribía la frase “sí merezco la abundancia”, y cuestionó que se le otorgue protección internacional.

TE PUEDE INTERESAR: Karime Macías logra asilo político en UK y libra la extradición

¿Por qué México reclama el asilo a Karime Macías?

Sheinbaum lamentó que el gobierno británico haya concedido asilo a una mujer señalada por fraude específico cuando estaba al frente del DIF estatal.

Hoy se envía la carta diciendo que una mujer que está acusada de fraude y de corrupción, pues, ¿cómo es posible que le den un asilo? Entonces, sí estamos enviando una nota con este posicionamiento. De extrañamiento, así se dice en términos diplomáticos”. — Expresó la mandataria.

La titular del Ejecutivo señaló que hasta ahora el gobierno británico no ha notificado formalmente a México sobre la concesión de asilo político a Karime Macías, por lo que el reclamo será enviado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

TE PUEDE INTERESAR: Reino Unido frena extradición de Karime Macías

¿Qué argumenta la defensa?

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, la defensa de la exesposa del exmandatario veracruzano interpuso nuevos recursos contra su traslado a México, al argumentar que el proceso estuvo viciado y que el delito del que se le acusa habría prescrito, situación que —afirman— no fue notificada por la cancillería mexicana.

El caso de Karime Macías continúa generando tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre la cooperación judicial entre México y el Reino Unido.

ahz.