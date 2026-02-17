Sanciones por no hacer el reemplacamiento en Edomex 2026: ¿De cuánto es la multa y qué pasa con mi auto?

Las sanciones por no hacer el reemplacamiento en Edomex 2026 incluyen la imposibilidad de verificar, generando una multa ambiental, y la pérdida de la condonación de la Tenencia.

Tener las placas vigentes no es solo un tema de legalidad, sino de cuidado de tu patrimonio. Si tu auto tiene matrículas expedidas en 2021 o años anteriores y se te pasó la fecha de renovación, es momento de ponerte al corriente para evitar que un operativo detenga tu camino. Aquí te detallamos todo sobre las sanciones por no hacer el reemplacamiento en Edomex 2026, aclarando de una vez por todas ¿de cuánto es la multa y qué pasa con tu auto? si te llega a detener un policía de tránsito con las placas vencidas.

¿Qué pasa si no reemplaco mi auto a tiempo en el Estado de México?

Si circulas con placas vencidas, te conviertes en “imán” de patrullas. Las consecuencias de no realizar el trámite ante la Secretaría de Finanzas son acumulativas y bastante pesadas:

Sanciones de tránsito

Retiro de placas

Remisión inmediata de tu vehículo al depósito, lo que implica gastos de arrastre y estancia.

No podrás cumplir con la verificación vehicular, lo que genera otra multa ambiental.

multa ambiental. Olvídate de la condonación de la Tenencia; tendrás que pagar el impuesto completo.

¿Cuál es la multa por no reemplacar el auto a tiempo en el Estado de México?

La multa por no reemplacar en el Estado de México este 2026 es de 20 UMAS, lo que equivale a $3,546 pesos.

Toma en cuenta que a este monto le debes sumar el costo de la renovación de placas y, si te detienen, el pago de la grúa y los días que tu coche pase en el corralón.

¿Cómo saber si me toca reemplacar en edomex?

En el Edomex, las placas tienen una vigencia de 5 años. Para este 2026, deben renovar automovilistas con placas expedidas en 2021 y vehículos con placas de 2020 o años anteriores que no realizaron el trámite durante el 2025.