Calendario de Reemplacamiento en Edomex 2026: ¿Cuándo te toca y cómo saber si debes renovar tus placas?

Checa si debes renovar tus placas y cumplir a tiempo con el calendario de reemplacamiento en Edomex 2026.

Para cumplir con el proceso de Reemplacamiento en Edomex 2026, debes seguir el calendario, el cual está organizado de forma muy sencilla para que sepas exactamente cuándo te toca hacer el trámite según el último número de tu placa. La idea de este orden es ayudarte a saber si debes renovar tus placas, ya que el reemplacamiento es obligatorio.

¿Cuándo inicia el reemplacamiento Edomex 2026?

El calendario de reemplacamiento en el Edomex para 2026 inició este 1 de enero y estará vigente hasta el mes de agosto.

¿En qué mes me toca reemplacar en Edomex?

Checa el calendario para este 2026:

Terminación 1 y 2: Te toca en abril.

Terminación 3 y 4: Tu mes es mayo.

Terminación 5 y 6: Debes realizarlo en junio.

Terminación 7 y 8: Te corresponde en julio.

Terminación 9 y 0: Tu fecha límite es agosto.

Consulta en esta tabla los el calendario de reemplacamiento en Edomex 2026 para saber cuándo te toca realizar el trámite según el último dígito de tu matrícula. Ampliar

¿Cómo saber si tengo que cambiar placas en el Edomex?

Para saber si tienes que cambiar de placas en el Estado de México, considera que aplica para:

Vehículos de uso particular que portan placas expedidas en el año 2021.

Vehículos con placas de 2020 y anteriores que no hayan realizado su renovación durante el 2025.

